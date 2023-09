Bradesco oferece cartão de crédito sem anuidade para ESTAS pessoas; Veja quem

O governo estadual do Rio de Janeiro decidiu, através de uma licitação, que o banco Bradesco será o responsável pelos pagamentos de seus servidores públicos pelos próximos cinco anos, sendo assim, o contrato irá acabar no ano de 2027. Além disso, a instituição financeira também ficará responsável pela folha de pagamentos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Por este motivo, os servidores públicos do Rio de Janeiro contarão com um benefício durante a vigência deste contrato. Trata-se de uma isenção de cinco anos na anuidade do cartão de crédito do Bradesco, assim como isenção da cesta de serviços. O banco, inclusive, está oferecendo condições especiais de financiamentos de veículos e crédito imobiliário.

O contrato foi firmado após o Bradesco fazer um lance para a compra da folha de pagamentos, o que rendeu ao Governo do Rio cerca de R$ 1,7 bilhão. Sendo assim, a instituição financeira fica responsável pelos pagamentos de todos os servidores públicos, sejam eles ativos, inativos ou pensionistas.

Além disso, o pagamento de fornecedores e de despesas entre órgãos também fica sob responsabilidade do Bradesco, assim como a arrecadação de receitas e tributos e outras transações bancárias.

Declarações do governo

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), comentou acerca do dinheiro arrecadado pela venda da folha de pagamentos ao Bradesco. “O dinheiro que arrecadamos com a venda da folha será utilizado na gestão estadual e em projetos que gerem benefícios para a população”, disse.

Nicola Miccione, secretário estadual da Casa Civil, explicou como será o funcionamento do processo. “ O governo receberá o pagamento do banco (Bradesco), para continuar a efetuar os serviços, em cinco parcelas. A primeira entra no caixa estadual em novembro. As outras quatro serão depositadas pelo banco em maio de 2024, dezembro de 2024, maio de 2025 e dezembro de 2025”, afirmou.

Atualmente, o Rio de Janeiro conta com 456 mil servidores públicos, divididos entre ativos, inativos e pensionistas, o que gera um valor médio mensal de R$ 2,2 bilhões para a folha de pagamentos.



Bradesco oferece isenção permanente de anuidade

Recentemente, os clientes do Bradesco contaram com uma ótima notícia, quando o banco anunciou que passaria a oferecer a possibilidade de obter uma isenção permanente de anuidade em alguns de seus cartões de crédito.

Sendo assim, os clientes da instituição financeira que ainda não possuem cartão de crédito, ou que efetuaram o cancelamento deste serviço há mais de 6 meses, e realizarem a solicitação de algum cartão participante da promoção irão obter uma isenção vitalícia de anuidade.

Os cartões que fazem parte da promoção são: Bradesco Visa Signature, Bradesco Amex Gold Card e Bradesco Visa Infinite. No entanto, também é necessário atingir uma meta de gastos para conseguir a isenção, ou certas quantias de investimentos no banco, o que irá variar de cartão para cartão.

Os três cartões participantes da campanha do Bradesco podem ser solicitados diretamente através do site oficial do banco, através deste link. Além disso, os clientes também contam com a possibilidade de solicitar o produto em uma agência física do banco, ou até mesmo diretamente com o gerente.

É importante destacar que esta campanha do Bradesco só será válida para os cartões que forem solicitados no período entre 1 de setembro e 31 de outubro. Sendo assim, os clientes que desejam participar da promoção devem ficar atentos.