O Bradesco, reconhecido por sua busca incessante pela inovação e excelência no atendimento aos clientes, acaba de dar mais um passo significativo em direção a um mercado mais acessível e inclusivo.

Bradesco revoluciona o investimento para empreendedores com apenas R$ 1

Desta vez, o banco lançou um emocionante novo produto de investimento com um ponto de partida acessível a todos: apenas R$ 1. Mas o destaque vai para um público específico: os empreendedores. Entenda em detalhes essa novidade e como ela pode beneficiar aqueles que desejam ampliar seus horizontes financeiros.

Investimentos personalizados para empreendedores

O Bradesco, um dos líderes do setor bancário, está comprometido em oferecer aos seus clientes oportunidades de investimento que podem superar as tradicionais contas de poupança. Assim, com o objetivo de proporcionar aos empreendedores uma maneira eficaz de rentabilizar o capital de seus negócios, o banco lançou uma série de investimentos a partir de apenas R$ 1.

A exemplo, Júnior, proprietário de um buffet de festas, compartilhou sua experiência com o Bradesco. Ele afirma que faz investimentos que proporcionam rendimentos mais vantajosos do que a poupança, permitindo que seu dinheiro trabalhe para ele. Júnior é cliente do Bradesco desde 2021 e conta com o auxílio do banco e orientações de seu gerente para maximizar seus investimentos.

Outro produto do Bradesco que Júnior utiliza e recomenda é o CDC Energia Fotovoltaica, uma linha de financiamento para a compra e instalação de equipamentos geradores de energia solar.

Em suma, ele destaca que, além de contribuir com o meio ambiente, consegue economizar na conta de energia elétrica. Atualmente, Júnior está em processo de instalação de painéis solares em suas três unidades de buffet, um projeto de grande envergadura que seria mais desafiador sem o apoio do Bradesco.

Assessoria especializada em investimentos



De modo geral, investir dinheiro pode ser uma tarefa desafiadora, mas o Bradesco está pronto para ajudar. O banco oferece uma variedade de fundos de investimento para atender às diferentes necessidades dos clientes, permitindo que eles diversifiquem seus portfólios com investimentos a partir de R$ 1, de acordo com seu perfil de investidor.

Bradesco introduz medidas de segurança avançadas

Além de proporcionar novas oportunidades de investimento, o Bradesco também está comprometido em garantir a segurança de suas transações financeiras. Nesse sentido, o banco lançou uma medida inovadora para proteger seus clientes.

Além disso, a assistente artificial do Bradesco, conhecida como BIA, agora entrará em contato com os clientes do banco para confirmar transações via PIX que forem retidas para análises de segurança. Desse modo, esse contato será realizado por meio do WhatsApp, um canal com o qual os clientes já estão familiarizados.

Esse modelo de prevenção de fraudes é semelhante ao utilizado pelo Bradesco para a confirmação de gastos com cartão de crédito. De acordo com informações do banco, a inteligência virtual conseguiu evitar fraudes que totalizariam impressionantes R$96 milhões.

Destaque e inovação

Certamente, o Bradesco continua a se destacar no mercado bancário ao oferecer soluções inovadoras para seus clientes. Com a introdução de investimentos acessíveis e especialmente projetados para empreendedores, o banco está ajudando indivíduos como Júnior a alcançar seus objetivos financeiros.

Além disso, o foco contínuo em segurança por meio da assistente virtual BIA demonstra o compromisso do Bradesco em proteger os interesses de seus clientes. Portanto, se você é um empreendedor em busca de oportunidades de investimento ou simplesmente valoriza a segurança em suas transações financeiras, o Bradesco tem algo a oferecer para você.

Fique atento a essas inovações e descubra como elas podem beneficiar seu futuro financeiro. Desse modo, analise as possibilidades que o Bradesco oferece para ampliar as possibilidades de investimento na sua empresa de maneira planejada e objetiva.