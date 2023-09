Bradesco SURPREENDE clientes com uma GRANDE novidade nos cartões de crédito; Confira

O Bradesco, uma das principais instituições financeiras do país, continua a inovar e aprimorar a experiência de seus clientes. Recentemente, anunciou uma parceria que promete trazer excelentes benefícios para aqueles que possuem o cartão de crédito Bradesco com a bandeira Mastercard.

A parceria entre o Bradesco e a Apple Pay permitirá que os titulares de cartões de crédito Mastercard explorem novas maneiras de utilizar seus cartões. Para aproveitar essa novidade, os clientes precisam cumprir duas regras básicas: possuir um cartão de crédito emitido pelo Bradesco e um dispositivo da Apple, como um iPhone ou Apple Watch.

Até o momento, a bandeira Mastercard é a última a ser aceita no pagamento da carteira digital da Apple. Além disso, no aplicativo Apple Pay, os cartões com bandeira Elo, Visa e American Express já possuem essa parceria com a marca, proporcionando aos consumidores ainda mais opções para gerenciar seus pagamentos de forma conveniente e segura.

Vale a pena cadastrar o cartão em uma carteira digital?

Cadastrar o seu cartão de crédito em uma carteira digital é uma escolha inteligente que traz uma série de benefícios para os consumidores modernos. Essas plataformas, como o Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, oferecem uma série de vantagens que vão desde a conveniência até a segurança nas transações.

Ao cadastrar o cartão em uma carteira digital, os clientes não precisam mais carregar o cartão físico. Isso porque basta ter o smartphone ou outro dispositivo compatível à mão para efetuar pagamentos de forma rápida e prática em estabelecimentos físicos ou online.

Além disso, as carteiras digitais utilizam tecnologias de segurança avançadas, como a tokenização, que substitui os dados reais do cartão por um código único. Essa tecnologia torna as transações mais seguras e reduz o risco de fraudes.

Veja como cadastrar um cartão do Bradesco



Você também pode gostar:

Com a evolução constante da tecnologia, a utilização de carteiras digitais tornou-se uma escolha cada vez mais comum para gerenciar pagamentos de forma rápida e segura. Os clientes do Bradesco que desejam adicionar o seu cartão à sua carteira digital devem seguir os passos a seguir:

No App Bradesco cartões selecione o cartão Mastercard .

. No menu “Outros”, toque em “Apple Pay” e, em seguida, será preciso clicar em “Adicionar à carteira da Apple”.

Já no aplicativo da carteira digital, os clientes devem tocar no botão “+” que se encontra no canto superior direito da tela e escanear o cartão ou inserir manualmente os dados.

Por fim, basta validar o cadastro no app Bradesco Cartões ou pelo telefone 0800 738 2729.

A adição do cartão de crédito à carteira digital é um processo simples que oferece uma série de benefícios, como maior conveniência e segurança nas transações. Com apenas alguns passos, os clientes do Bradesco podem aproveitar ao máximo as facilidades oferecidas pela tecnologia.

Vale informar que hoje é possível abrir uma conta corrente no Bradesco sem sair de casa, ou seja, tudo pode ser feito pelo App da instituição, que está disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Para isso, os requisitos básicos incluem ter mais de 18 anos de idade e apresentar um comprovante de renda válido, além de um documento de identificação. Mais informações sobre a abertura da conta podem ser obtidas nos canais oficiais do banco.