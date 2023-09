Brady está de volta! E ele está trazendo membros do Hall of Fame com ele no comercial “Unretire” da Pepsi

Tom Brady pode ter se aposentado do NFL, mas ele ainda não parou de aparecer nas manchetes e certamente não parou de nos fazer rir. Em Pepsio mais recente anúncio “Unretirement”, Brady compartilha a tela com alguns dos maiores membros do Hall da Fama da liga em uma visão hilariante da vida depois de pendurar o capacete.

A participação especial de Brady no comercial é simplesmente lendária. Descansando à beira da piscina com o ex Patriotas companheiro de equipe Julian Edelman, Brady oferece a piada do século. “Não aposentadoria?” ele brinca, levantando uma sobrancelha. “Quem seria burro o suficiente para fazer isso?” Brady’s sorriso malicioso é o ouro do meme viral, um aceno para sua própria “desaposentadoria” antes do Temporada de 2022 da NFL.

Mas as verdadeiras estrelas do show não são apenas as fichas e Pepsi eles estão comendo – quatro jogadores veteranos são os que estão considerando sua própria “desaposentadoria” épica. O alinhamento? Dan Marino, Emmitt Smith, Randy Mosse Arroz Jerry. Enquanto eles se reúnem para assistir os Dolphins jogarem contra os Patriots, Smith admite o quanto sente falta de jogar, e Marino sugere que eles voltem ao jogo – tudo isso enquanto bebem sua Pepsi, é claro.

O que se segue é uma sequência de sonho com a melodia de Eminemé “Sem mim“, em que os quatro jogadores fazem seu grande NFL retornar. Os fãs estão emocionados, e por que não estariam? As estatísticas dessas lendas falam por si. Marinhoo antigo Golfinhofoi o primeiro NFL jogador a lançar 60.000 jardas em passes na carreira. Emmitt Smith de Vaqueiros a fama é a NFLé o maior rusher de todos os tempos. Randy Moss detém o recorde de recebimento de touchdowns em uma única temporada, e Arroz Jerry é o líder de touchdown de todos os tempos da liga.

O comercial da Pepsi de Tom Brady com Dan Marino, Jerry Rice, Emmitt Smith e Randy Moss quebra a internet

Não aposentadoria não é tudo o que dizem ser para os veteranos. Smith tira uma soneca no banco, Arroz pede um desconto para idosos no vendedor de salgadinhos, e Marinho pega seus óculos de leitura para ver sua pulseira play-call. Além disso, acompanhar jovens como Josh Allen revela-se um hercúleo tarefa. No final, eles decidem continuar assistindo ao jogo no conforto de seus sofás.

Arroz Jerry, aparecendo no comercial, estava quase ansioso para cancelar a aposentadoria de verdade. “Para colocar isso [uniform] de volta, sinto que tenho 20 ou 30 jogadas e que poderia voltar ao campo de futebol e tentar ser invencível”, revelou. Emmitt Smith compartilhou o sentimento. “Quando ele colocou aquele número 22, cara, ele disse: ‘Ei, vamos lá, você sabe o que estou dizendo?'” Arroz contínuo.

É um sentimento que

Tom Brady sabe muito bem. Quando o lendário quarterback se aposentou em 2022, levou apenas 40 dias para reverter sua decisão. Depois de surpreendentes 23 temporadas, durante as quais ele se tornou o quarterback titular mais velho do NFL história, Brady finalmente pendurou o capacete para sempre.

O Frito-Lay e Pepsi anúncio não é a primeira vez Brady provocou de brincadeira sua não aposentadoria. Em um anúncio de 2023 para hertz, ele deu um golpe hilário em sua breve aposentadoria. O comercial termina com Brady gritando: “Não vou embora!” através de um megafone.

Agora que ele tem algum tempo livre disponível, Brady está aproveitando a oportunidade de se soltar e se divertir com seus comerciais de comédia. “Acho que grande parte da vida consiste em não nos levarmos muito a sério” Brady compartilhado. “Portanto, divertir-se com um anúncio ou divertir-se com qualquer coisa, levando-nos menos a sério, é provavelmente uma coisa boa para todos nós.”

Fique ligado para mais histórias que trazem um sorriso ao seu rosto aqui mesmo, onde exploramos o notável e o não convencional, uma história de cada vez.