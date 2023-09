Brahim vai passar por momentos difíceis

O Real Madrid deixou para trás a decepção do derby do fim de semana, apesar de outra exibição que viu dificuldades na frente do gol. O Los Blancos precisou de 18 chutes para fazer o 1 a 0, fato que preocupa os torcedores, mas não é mais uma surpresa.

O muro amarelo erguido por Álvaro Valles foi quebrado por Brahim Diazque já tinha desperdiçado várias oportunidades de golo e que era o melhor jogador do Real Madrid, o que coloca em destaque Ancelotti.

Não está claro por que o italiano manteve Brahim no banco durante grande parte das primeiras seis jornadas, nem está claro por que o tirou antes dos 15 minutos.

Neste momento ele está jogando melhor do que Rodrygomas Carletto parece valorizar, talvez até demais, o workrate do jogador. Brahim vai ter que se sair muito bem para poder jogar com mais regularidade, principalmente agora que Vinicius está de volta.

Brahim mereceu

Ele não é um titular indiscutível, mas também não é um jogador que deva ser esquecido. Brahim mostrou em sua primeira oportunidade como titular que pode ser um jogador muito útil para Real Madrid.

Brahim esteve muito bem, mas ficou aquém de se destacar pelas chances que desperdiçou. Marcar nunca foi seu ponto forte, mas foi o jogador que abriu o jogo na quarta-feira.

Brahim sobrepõe-se e joga nas entrelinhas, o que é uma vantagem para o Real Madrid frente a defesas fechadas. Na comparação com Asensio, jogador que substituiu, ele vence no um contra um. Se ele estiver tendo um desempenho melhor do que Rodrygodeixe-o jogar.

Joselu não é um jogador de classe mundial, mas…

Neste lado de Madrid Joselu será um jogador-chave. Ele é o único nove puro do elenco e prova isso toda vez que joga.

Claro que ele não tem as habilidades de Benzema ou Cristiano, mas está sempre no lugar certo e vai terminar a temporada com 15 ou 20 gols. No Santiago Bernabéu continua perfeito, marcando sempre que joga.

Ele não merecia sair depois de fazer o 2 a 0, assim como Brahim.

Nada de Kroos ou Modric….

O barulho ao redor Kroos e Modricapontado sempre que o Real Madrid perde um jogo com eles em campo, não é justo.

Modric, é verdade, não fez o seu melhor jogo no Metropolitano, mas três dias antes, contra o Union Berlin, fez uma clínica. O alemão, por sua vez, foi um dos melhores do Metropolitano, mas a derrota para o Atlético mascarou isso.

A ideia de que não podem mais jogar juntos está se espalhando a tal ponto que Ancelotti está reduzindo de forma excessiva os seus minutos, principalmente os de Kroos, que ainda é o melhor meio-campista puro.

Se não fosse Álvaro Valles…

O Las Palmas chegou ao Santiago Bernabéu sem muitos pontos mas com o menor número de golos sofridos na Liga em grande parte graças ao seu guarda-redes Álvaro Valles.

O guarda-redes foi fundamental para evitar uma explosão no Santiago Bernabéu, porque a sua defesa não ofereceu qualquer oposição. O Real Madrid fez 18 remates na primeira parte e 12 na segunda, com Valles a terminar o jogo com nove defesas.

Joselu, Brahim, Rodrygo e até Nacho esteve perto de abrir o placar, que finalmente surgiu nos acréscimos do primeiro tempo. Um remate de Brahim ao ângulo superior, que acertou de raspão em Curbelo, pôs fim à noite mágica de Valles em Madrid.

Um teste decisivo para Ancelotti em Girona

Ancelotti começou a apagar o fogo do clássico na coletiva de imprensa de pré-jogo contra o Las Palmas, mas foram gols de Brahim e Joselu que trouxe a paz de volta ao Bernabéu.

Os pontos positivos devem ser confirmados no sábado contra o Girona, adversário que nunca foi bom para o Real Madrid e é uma das piores equipas que se pode enfrentar nesta equipa. O Girona é uma grande equipa que faz do jogo de sábado um teste decisivo, especialmente para Ancelotti.