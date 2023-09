Brasil continua na liderança como o maior exportador agrícola do mundo (Confira!)

O Brasil atualmente se firma como o maior exportador agrícola de todo o mundo. A princípio, o país tem se consolidado no mercado, nas negociações de inúmeros produtos. Podemos citar como exemplo, a venda para o exterior de café verde, carne bovina, frango in natura, celulose, soja em grão e açúcar, entre outros.

Todavia, o país neste momento, se apresenta como o maior exportador também de milho, superando os Estados Unidos, outrora o primeiro colocado no ranking das negociações relacionadas. A estimativa é a de que o Brasil em 2024, ultrapasse os EUA nas negociações sobre o algodão, ficando entre os três maiores do mundo.D

e fato, se isso acontecer, o Brasil ficará atrás nas exportações de algodão, da China e da Índia. Analogamente, é importante salientar que atualmente, há um crescimento de sua colheita no país. Portanto, é possível que em um futuro próximo, o país se consolide como o maior exportador deste produto em todo o planeta.

Ademais, a liderança na exportação do algodão se deve a vários fatores que merecem destaque. O Brasil atualmente tem batido inúmeros recordes relacionados a sua safra de grãos. Neste cenário, há também uma maior produtividade em todo o território nacional. É preciso observar que houve um aumento das safras agrícolas.

Mercado externo e interno

Desse modo, a tecnologia está presente no aumento expressivo da produtividade do setor agrícola brasileiro. São as ferramentas utilizadas no plantio direto, uma melhora na irrigação, e um aprimoramento genético dos cultivares. Sendo assim, a grande maioria dos agricultores do país consegue colher até três safras por ano.

Aliás, o Brasil tem se beneficiado de situações negativas em outros países relacionadas a suas exportações. É o caso dos Estados Unidos e da Argentina que tiveram uma quebra em sua safra devido ao clima e à Guerra na Ucrânia. Nestas nações, houve também uma redução da oferta de seus produtos, beneficiando nosso país.

Ademais, o Brasil aparece no topo do ranking de exportações do agronegócio mundial no relatório do Departamento de Agricultura dos Estado Unidos, divulgado no último dia 12 de setembro. De acordo com o documento apresentado pelo governo norte-americano, houve um aumento nas negociações brasileiras.



EUA e Brasil

Em síntese, o Brasil durante a safra de 2022/2023, entre os meses de agosto a julho, exportou cerca de 57 milhões de toneladas de milho. Em contrapartida, os Estados Unidos negociaram, no mesmo período, 42,29 milhões de toneladas. O país então acabou dando um passo à frente no ranking mundial do setor agrícola.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estima-se que na safra atual do milho, o Brasil exporte mais de 55 milhões de toneladas. Já os norte-americanos, devem negociar cerca de 52,07 milhões de toneladas do grão. Nosso país apresenta números superiores sobre as negociações do produto.

Já em relação ao algodão, espera-se que as exportações da safra 2023/2024, dos Estados Unidos, alcancem um total de 2.67 milhões de toneladas. Dessa maneira, as negociações representam apenas 100 mil toneladas acima das vendas do Brasil, de 2,57 milhões de toneladas. A produção brasileira também apresenta bons resultados.

A expectativa é a de que, no mesmo período, o Brasil produza mais de 3 milhões de toneladas de algodão. Neste caso, ele também estará à frente dos Estados Unidos, que apresentou uma estimativa de produção de cerca de 2,859 milhões de toneladas. Ao que parece, o setor agrícola brasileiro tem se superado.

Produção agrícola do Brasil

Convém mencionar, que no caso do milho, na safra de 2022/2023, a produção brasileira ficou em cerca de 132 milhões de toneladas. Esses dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Aliás, esses números são consequência de um retorno da produtividade nos Estados do Sul e Mato Grosso.

Por essas e outras razões, a safra desse período foi 17% superior ao anterior. Deve-se observar que em 2021/202 já houve um recorde de produção do milho em todo o território nacional. Em suma, esse crescimento na produção acabou por ajudar bastante, elevando exponencialmente as exportações brasileiras do produto.

Em conclusão, o setor agrícola brasileiro tem investido na qualidade e na sustentabilidade da fibra de algodão. De fato, ele busca atender as exigências do mercado externo. Neste sentido, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa) iniciou o programa Cotton Brazil, para promover o produto no exterior.