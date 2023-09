Brasil poderá registrar semana de calor sufocante, dizem especialistas

Prepare o ventilador. De acordo com uma nova previsão do tempo divulgada pela MetSul, o Brasil deverá registrar uma forte onda de calor sufocante no decorrer desta semana. Segundo os meteorologistas, todas as regiões deve ser impactadas pelo fenômeno, que pode até mesmo colocar em risco a vida de alguns brasileiros.

“A MetSul Meterorologia adverte para um episódio excepcional de calor em grande parte do Brasil nos próximos dias. As marcas esperadas entre esta semana e a próxima vão superar em muito os valores médios históricos de temperatura máxima em todas as cinco regiões do país com alto potencial de quebras de recordes para o mês de setembro e talvez até absolutos”, diz o alerta.

Até aqui, o recorde médio de registro de calor no Brasil segue sendo o da cidade de Nova Maringá, no Mato Grosso, que registrou 44,8ºC. Este patamar foi registrado nos dias 4 e 5 de novembro de 2020.

Vale frisar que esta não é a primeira vez que o Brasil registra uma situação de calor extremo por causa de uma grande massa de ar quente. Entre os meses de setembro e outubro de 2020, uma situação semelhante foi registrada. Foram vários dias de calor extremo sob um padrão de bloqueio atmosférico.

O motivo do aumento do calor

De acordo com a previsão, o calor que será registrado nesta semana será provocado por uma massa de ar quente que deverá cobrir todo o país. Ainda segundo a MetSul, a situação deve se tornar particularmente pior no decorrer da segunda metade da semana, quando esta massa de ar será ainda mais reforçada.

Estados mais afetados

Mesmo que o calor intenso seja registrado em todas as regiões do país, o fato é que alguns estados deverão sofrer um pouco mais com esta nova massa de ar quente que se aproxima do Brasil. De acordo com a MetSul, as temperaturas médias da semana deverão ser sentidas com mais força nas seguintes unidades da federação.

Paraná;

Mato Grosso do Sul;

São Paulo;

Mato Grosso;

Rio de Janeiro;

Minas Gerais;

Goiás;

Distrito Federal;

Rondônia;

Amazonas;

Pará;

Tocantins;

Bahia;

Piauí;

Maranhão.



“Já faz muito calor neste começo de semana no Centro-Oeste e no Sudeste, mas na segunda metade da semana a massa de ar se reforça ainda mais com temperatura atipicamente elevada, mesmo calor intenso não sendo incomum nestas áreas do território nacional no mês de setembro”, disse a MetSul

“O pior do calor deve ocorrer no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul com marcas acima dos 40ºC na maioria das cidades dos dois estados, mas que podem atingir temperaturas máximas mais extremas em particular na região do Pantanal e proximidades”, completa o comunicado.

Mudança no clima

Há, portanto, uma expectativa de mudança brusca no clima de vários estados. É o caso, por exemplo, de São Paulo, que no decorrer da última semana registrou uma frente fria, que derrubou a temperatura em várias cidades. Agora, a expectativa é de quebra de recordes de calor para este período do ano.

Perigos provocados pelo calor

Os meteorologistas alertam que os altos índices de calor podem ser prejudiciais à saúde de milhares de brasileiros ao redor do país. “Trata-se de uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará atenção das autoridades”, diz a MetSul.

Existe, por exemplo, uma preocupação com a baixa umidade do ar em diversas regiões. Para além da MetSul, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também divulgou uma alerta sobre esta situação. Eles indicam que há previsão de baixa umidade na maior parte do país nesta semana.

Cidadãos das seguintes regiões devem sofrer mais com este problema:

quase todo o Sudeste;

quase todo o Centro-oeste;

parte do Nordeste;

parte do Sul;

parte do Norte.