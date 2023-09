Brasil possui mais de R$3,7 milhões em moedas comemorativas (Confira!)

De acordo com o Sistema de Administração do Meio Circulante (Sismecir), do Banco Central do Brasil, o país possui atualmente mais de um milhão de moedas comemorativas em circulação. Todavia, esse montante equivale a R$3,7 milhões. Estão disponibilizadas à população, 83 edições relativas a 28 temas específicos.

A princípio, entre as moedas comemorativas, podemos destacar as homenagens ao piloto Ayrton Senna e ao poeta Carlos Drummond de Andrade. Além destes, o compositor Ary Barroso e o presidente Juscelino Kubitschek também estão presentes. São várias personalidades homenageadas, mas não para por aí.

Analogamente, as moedas comemorativas emitidas pelo Banco Central também possuem versões esportivas, como por exemplo, as que festejaram os Jogos Panamericanos de 2007. O tetra e o pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo e os jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016 também são homenageados.

Desse modo, estão em circulação em todo o país, cerca de 36 tipos diferentes de moedas comemorativas relacionadas a disputas esportivas, e também aos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro. As homenagens continuam com uma celebração dos momentos históricos como os 500 anos do descobrimento do Brasil.

Moedas comemorativas

Além da celebração da chegada dos portugueses ao Brasil, há também uma homenagem relacionada aos 100 anos da criação do 14 Bis. É o avião desenvolvido por Santos Dumont, que muitos consideram o primeiro do mundo. Os 200 anos da independência e os 30 anos do Banco Central também aparecem nas celebrações.

Dessa maneira, entre as moedas comemorativas do Banco Central, que estão em circulação atualmente, as que celebram os 500 anos do Brasil e a homenagem ao piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, que valem R$2, são a maioria das dispostas à população do país. São ao todo, R$131 mil e R$100 mil respectivamente.

Em relação ao número de moedas em circulação em todo o território nacional, podemos citar as homenagens aos 200 anos de independência, com 39,9 mil ao todo. Além dessa, a bandeira olímpica aparece com 20,3 mil unidades, e as sete modalidades olímpicas também merecem destaque com 20 mil unidades, cada.

Aliás, o Banco Central afirma que as moedas e cédulas, mesmo as comemorativas, relativas ao real, que estão disponibilizadas atualmente para a população, e à rede de instituições financeiras, fazem parte do meio circulante do Brasil. São cerca de 37,7 bilhões de cédulas, moedas e suas versões comemorativas à disposição.



Dinheiro em circulação

Dessa forma, atualmente, o total do dinheiro disponibilizado pelo Banco Central à população brasileira é de R$335 bilhões. As moedas que estão mais presentes na economia do país são as de R$0,05 e de R$0,10. Estão em circulação e disponíveis, neste momento, cerca de oito milhões de unidades de cada uma.

Moedas das Olimpíadas

Em síntese, existem algumas moedas que valem muito mais do que os valores estampados em sua face. Podemos citar como exemplo, as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A segunda é ilustrada com dois atletas paralímpicos que utilizam uma prótese em suas pernas e vale até R$20mil.

Neste caso, as moedas comemorativas dos dois atletas paralímpicos devem ser bifaciais, ou seja, com a mesma ilustração nos dois lados. Alguns colecionadores afirmam que em algumas situações, ela pode valer até R$100 mil. Enfim, essas moedas comemorativas das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, são as mais procuradas.

Raridade

Isso se deve ao fato de que essas moedas são bastante raras. Entretanto, existem algumas versões das moedas dos Jogos Olímpicos mais baratas. Algumas delas podem ser negociadas por R$100, por exemplo. O Banco Central, na época, chegou a produzir 16 modelos de moedas de R$1, para as olimpíadas do Rio de Janeiro.

Em suma, a grande maioria das moedas comemorativas dos jogos olímpicos entrou em circulação em todo o país a partir do ano de 2014. Deve-se observar que as mais raras foram produzidas ainda no ano de 2012, depois dos jogos de Londres, quando o Brasil recebeu a bandeira olímpica confirmando a sua sede para os jogos de 2016.

Em conclusão, a pessoa que porventura possuir uma dessas moedas, deve ficar atenta, pois pode ter um item valioso em suas mãos, principalemnte para colecionadores. Portanto, é indicado ir atrás de mais informações e observar quanto elas valem no mercado. Se for rara, pode ser que ela valha milhares de reais.