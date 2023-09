Brasileiro precisa trabalhar mais de dois meses para pagar novo iPhone 15 Pro; veja valores

O lançamento do iPhone 15 Pro da Apple tem gerado grande expectativa em todo o mundo. No entanto, para os brasileiros, adquirir o novo modelo pode representar um verdadeiro desafio financeiro. De acordo com o “Índice iPhone” 2023, elaborado pela plataforma de cashback e códigos de desconto Picodi, um brasileiro médio precisa trabalhar aproximadamente 66,6 dias para conseguir comprar o iPhone 15 Pro.

Essa análise leva em consideração o preço oficial do aparelho, da linha Pro e com a menor capacidade de armazenamento, em comparação com o salário médio do país. Vale destacar que o Brasil ocupa a terceira posição nesse ranking, ficando atrás apenas da Turquia (123,7 dias) e das Filipinas (79,5 dias).

O Índice iPhone: uma relação entre preço e salário médio

Desde 2018, a Picodi elabora anualmente o “Índice iPhone”, que busca estabelecer uma relação entre o preço do iPhone e o salário médio em cada país. Para o cálculo do índice no Brasil, foi considerado o rendimento médio mensal de R$ 2.935 bruto, divulgado pelo IBGE em julho deste ano.

O preço utilizado foi de R$ 8.369,1 para o iPhone 15 Pro com 128 GB de memória, valor referente ao pagamento à vista no site oficial da Apple. Parcelado, o mesmo modelo sai por R$ 9.299. Em comparação com o ano anterior, houve uma redução de 7,6 dias na quantidade de dias trabalhados necessários para comprar o iPhone 15 Pro. No entanto, o Brasil manteve a mesma posição no ranking.

Por outro lado, a Suíça ocupa a última posição, sendo o país onde o celular é mais acessível considerando a remuneração média local. O suíço médio precisa trabalhar apenas 4,2 dias para adquirir o mais novo iPhone. Um americano médio precisa de 5,3 dias, e um australiano médio necessita de 6,3 dias.

Confira abaixo o ranking completo do Índice iPhone 2023:

País Dias trabalhados necessários Turquia 123,7 Filipinas 79,5 Brasil 66,6 México 65,4 Polônia 58,2 Indonésia 56,6 Argentina 53,6 Colômbia 51,9 Rússia 46,9 Malásia 44,1 Espanha 42,2 Itália 41,5 França 39,8 Alemanha 38,1 Reino Unido 36,1 Canadá 31,2 Austrália 6,3 Estados Unidos 5,3 Suíça 4,2

O efeito dos impostos no preço do iPhone



Um fator importante a ser considerado na análise do preço do iPhone no Brasil é o impacto dos impostos. Apesar da Apple ter anunciado o valor de US$ 999 para o aparelho, essa conversão direta do dólar para o real não reflete corretamente o preço final nas prateleiras. Isso ocorre porque o valor divulgado pela fabricante em seu evento não inclui os impostos aplicados no país.

No Brasil, os impostos podem chegar a 60% do valor de venda do iPhone, o que acaba elevando consideravelmente o preço final para o consumidor. Dessa forma, o modelo iPhone 15 Pro está disponível no mercado brasileiro a partir de R$ 9.299, um valor bem distante dos R$ 4.860 que o aparelho custaria se considerássemos apenas a conversão direta do valor em dólar.

Lançamento do iPhone 15: novidades e preços

A Apple lançou recentemente as quatro novas versões do iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Esses modelos apresentam diversas melhorias e novidades em relação às versões anteriores. Entre as principais características, destacam-se a entrada USB-C para carregadores e a câmera principal com 48MP.

Os preços dos novos modelos variam de acordo com as especificações e capacidades de armazenamento. No Brasil, os valores partem de R$ 7.299 para o iPhone 15, chegando a R$ 13.999 para o iPhone 15 Pro Max. É importante ressaltar que esses preços são considerando o pagamento parcelado.

Confira abaixo os intervalos de preços de cada modelo do iPhone 15:

iPhone 15: R$ 7.299 a R$ 9.599

iPhone 15 Plus: R$ 8.299 a R$ 10.599

iPhone 15 Pro: R$ 9.299 a R$ 13.099

iPhone 15 Pro Max: R$ 10.999 a R$ 13.999

Ademais, o lançamento do iPhone 15 Pro desperta o desejo de muitos brasileiros, mas o preço elevado do aparelho torna sua aquisição um desafio financeiro para grande parte da população. O “Índice iPhone” revela que os brasileiros precisam trabalhar mais de dois meses para conseguir comprar o novo modelo. Além disso, os impostos aplicados no país contribuem para o aumento do preço final do aparelho.

Cabe ressaltar que o iPhone 15 Pro traz diversas inovações tecnológicas e melhorias em relação aos modelos anteriores, o que pode justificar seu alto valor. No entanto, é importante que os consumidores avaliem suas necessidades e capacidade financeira antes de realizar a compra, levando em consideração o impacto que esse investimento pode ter em seu orçamento.

O mercado de smartphones está em constante evolução, e é possível encontrar opções mais acessíveis que atendam às necessidades dos consumidores. Portanto, antes de adquirir o iPhone 15 Pro, é recomendável pesquisar e comparar as opções disponíveis no mercado, levando em consideração suas funcionalidades, preço e benefícios.