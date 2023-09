Brasileiros aproveitam a possibilidade de feriadão FERIADÃO

Estamos a apenas três meses do término de 2023, e a população brasileira já está direcionando sua atenção para 2024. Contudo, a razão primordial reside na perspectiva do feriadão que tem serão distribuídos ao longo de 2024.

Abaixo, preparamos um calendário especial para você saber qual feriadão terá ainda neste ano e qual provavelmente terá ano que vem. Assim, será possível se informar acerca de todos os pormenores relativos aos períodos de descanso que proporcionarão um intervalo adicional das obrigações profissionais.

Veja o calendário do feriadão para poder se programar em 2023 e 2024

Para aqueles que apreciam planejar suas atividades e momentos de repouso com antecedência, chegou o momento de examinar os feriados. Estes foram previamente estabelecidos para o ano de 2024.

Organizar o calendário com base nesses eventos pode se revelar extremamente benéfico. Isso porque essas datas proporcionam oportunidades excepcionais para descontrair, compartilhar momentos de qualidade com a família e amigos ou mesmo explorar novos destinos.

Prepare-se antecipadamente para os feriados prolongados em 2024

O início do ano, em 1º de janeiro, marcando a celebração da virada do ano, coincidirá com uma segunda-feira. A Sexta-feira Santa, uma data religiosa de grande significado, está prevista para 29 de março. Enquanto isso, a Proclamação da República, um marco histórico para o país, será observada em 15 de novembro, que coincidirá com uma sexta-feira.

Além do mais, a véspera e o dia de Natal (24 e 25 de dezembro) acontecerão em uma terça e quarta-feira, respectivamente. Por fim, a véspera do Ano Novo (31 de dezembro) também será numa terça-feira.

Quais serão os pontos facultativos?



Além dos feriados, há também alguns dias de folga opcionais que merecem destaque. Antes de saber quais pontos facultativos, que se transformam em feriadão 2024 terá, entenda o conceito.

O termo “ponto facultativo” significa “dia em que o trabalho é opcional”. É uma data comemorativa ou importante para a história, mas que não faz parte do calendário de feriados oficiais. Por isso, é decretada como ponto facultativo, o que significa que nesses dias pode-se optar por ter ou não expediente de trabalho.

No Brasil, os pontos facultativos são decretados pelo governo federal, estadual ou municipal. Geralmente, são datas que antecedem ou sucedem feriados, como Natal e Ano Novo, ou que comemoram datas importantes, como o Dia das Mães ou o Dia dos Pais.

Para os órgãos públicos, os pontos facultativos são sempre tratados como um feriado comum, ou seja, não há controle de ponto. Já para as empresas privadas, a decisão de conceder folga ou não aos funcionários é de livre escolha do empregador.

Um bom exemplo para o ano que vem é o Carnaval, oficialmente feriado apenas no Rio de Janeiro. Ele está agendado para transcorrer de 12 a 14 de fevereiro. Contudo, é importante frisar que, embora muitas localidades concedam dispensa nesse período, é considerado um ponto facultativo.

Outra data relevante é o Corpus Christi, que ocorrerá em uma quinta-feira, 30 de maio. É comum que, por tradição cultural, alguns trabalhadores não exerçam suas atividades nesses dias. No entanto, se o empregador optar por manter o estabelecimento em funcionamento nessas datas, o funcionário pode ser alvo de medidas disciplinares, como a demissão por justa causa, caso não compareça ao trabalho.

E como ficará a questão do horário de verão neste ano?

Além da expectativa em relação aos feriados nacionais no próximo ano, muitos cidadãos brasileiros aguardam com entusiasmo a notícia sobre a possível reintrodução do horário de verão. Recentemente, diversas empresas responsáveis pela gestão das usinas hidrelétricas no Brasil sugeriram que o retorno do horário de verão poderia ser benéfico para o suprimento de energia elétrica.

Os donos de bares e restaurantes também demonstram apoio a essa ideia, visto que a mudança no horário poderia estender o horário de funcionamento de seus estabelecimentos. Entretanto, até o momento, o governo federal ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o ressurgimento do horário de verão.

O Presidente Luís Inácio Lula da Silva até mesmo conduziu uma espécie de consulta popular nas redes sociais para avaliar a opinião pública a respeito dessa questão. Contudo, até o presente momento, não há indícios de que o horário de verão tradicional seja considerado necessário, pelo menos por ora.

Feriadão que ainda ocorrerá em 2023

Daqui em diante, algumas datas oferecerão feriadão, ou seja, folga para os brasileiros. Entre os mais esperados, estão:

12 de outubro (cai na quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (cai na quinta-feira): Finados;

15 de novembro (cai na quarta-feira): Proclamação da República;

20 de novembro (cai na segunda-feira): Dia da Consciência Negra (adotado em parte das cidades brasileiras por leis municipais);

25 de dezembro (cai na segunda-feira): Natal.