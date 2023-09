Brasileiros estão animados com a possibilidade de resgatar R$ 900 através do aplicativo

A Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos do Brasil, tem trazido alegria para milhares de brasileiros com o seu aplicativo, o Caixa Tem. Este aplicativo tem possibilitado o resgate de até R$ 900, o que tem gerado grande entusiasmo entre os cidadãos que fazem uso do serviço.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo de serviços financeiros disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Ele foi criado com o objetivo de facilitar o acesso aos benefícios sociais e a diversas transações bancárias.

Com o Caixa Tem, é possível realizar consultas e pagamentos, transferências, além de acessar programas de benefícios do Governo Federal, como o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família. Tudo isso sem precisar sair de casa, direto do smartphone.

Como funciona o resgate de R$ 900 no Caixa Tem?

Recentemente, a Caixa anunciou que os usuários do Caixa Tem poderiam resgatar até R$ 900. Isso se dá através do acesso a benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família.

Os beneficiários do programa que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) de final 5 já podem receber a quarta parcela do auxílio com adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de sete a 18 anos.

Dica: Para saber se você tem direito ao resgate, basta acessar o aplicativo e verificar a disponibilidade do valor.

Benefícios do Caixa Tem



O Caixa Tem oferece uma série de benefícios para os seus usuários. Além do resgate de até R$ 900, o aplicativo também possibilita:

Acesso rápido e fácil a benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial;

Pagamento de contas e boletos;

Realização de transferências para outros bancos;

Saques em caixas eletrônicos da Caixa;

Consulta de saldo e extrato da conta.

Como baixar e acessar o Caixa Tem?

Para fazer uso do Caixa Tem e aproveitar todos os seus benefícios, é necessário baixar o aplicativo e realizar um cadastro. O app está disponível para download na Google Play Store, para dispositivos Android, e na App Store, para dispositivos iOS.

Após a instalação, para acessar o aplicativo, é necessário informar o número do CPF e criar uma senha de seis dígitos. Em seguida, é só seguir as instruções na tela para acessar a conta e começar a usufruir dos serviços oferecidos.

Segurança no Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal garante a segurança dos usuários do Caixa Tem. Todas as transações realizadas através do aplicativo são criptografadas de ponta a ponta, ou seja, as informações são codificadas e só podem ser lidas pelo emissor e pelo receptor da transação.

Além disso, o aplicativo possui várias camadas de autenticação, incluindo a inserção de senha e o uso de tokens de segurança, que são códigos gerados aleatoriamente para validar a identidade do usuário.

Caixa Tem e o resgate de R$ 900

O aplicativo Caixa Tem, gerenciado pela Caixa Econômica Federal, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para os cidadãos. Este mês, a estrela do show é a opção de resgatar cerca de R$ 900. Nesta sexta-feira, 22, novos depósitos estão sendo efetuados. Mas como acessar esse valor? Vamos descobrir!

Quem pode resgatar o valor?

Acredite ou não, você pode ser um dos cidadãos que têm acesso a R$ 900 em setembro através do Caixa Tem. O valor está disponível para os beneficiários do novo Bolsa Família, que contam com repasses turbinados após uma reformulação realizada pelo Governo Lula (PT).

Calendário do Programa

NIS final 1: 18 de setembro – já realizado;

NIS final 2: 19 de setembro – já realizado;

NIS final 3: 20 de setembro – já realizado;

NIS final 4: 21 de setembro – já realizado;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Entendendo a quantia

Antes de mais nada, é essencial entender que a parcela regular do novo Bolsa Família é de “apenas” R$ 600. Em relação ao valor de R$ 900, os beneficiários do programa de transferência de renda do Governo Federal precisam receber um bônus de R$ 300. Isso é possível através dos seguintes adicionais: Benefício Primeira Infância e Benefício Variável Familiar.

Benefício Primeira Infância

Neste caso, uma parcela de R$ 150 é liberada para as crianças de até 06 anos.

Benefício Variável Familiar

Neste benefício, uma parcela de R$ 50 é disponibilizada para gestantes, mulheres em fase de amamentação e crianças entre 07 e 18 anos incompletos.

Como garantir o PIX de R$ 900 do Bolsa Família?

Para garantir o PIX de R$ 900 do Bolsa Família, as famílias precisam apresentar, por exemplo, uma criança de até seis anos e os três grupos do Benefício Variável Familiar. No entanto, há algumas condições que devem ser cumpridas:

Cumprimento do calendário nacional de vacinação;

Frequência escolar mensal mínima de 60%, válida para os beneficiários de 04 a 06 anos incompletos de idade;

Frequência escolar mensal mínima de 75%, válida para os beneficiários de 06 anos a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Como realizar o saque do Bolsa Família?

A princípio, uma maneira simples e rápida de realizar o saque do Bolsa Família é através do Caixa Tem, que está disponível para IOS e Android. Veja o passo a passo deste processo:

Inicie o aplicativo Caixa Tem;

Acesse a opção “Entrar”;

Escolha a alternativa “Realizar saque sem cartão”;

Toque em “Gerar código para saque”;

Insira sua senha;

Informe o código numérico no terminal de autoatendimento ou na agência lotérica.

Caixa Tem: um aliado importante

O aplicativo Caixa Tem tem se mostrado um aliado importante para os brasileiros, especialmente em tempos de crise. Com ele, é possível realizar diversas operações bancárias sem sair de casa, o que proporciona mais conforto e segurança para os usuários.

Benefícios do Caixa Tem

Além do resgate de R$ 900, o Caixa Tem oferece uma série de outros benefícios, como o pagamento de contas, a realização de transferências, a consulta de saldo e extrato, entre outros.

O Governo Federal tem desempenhado um papel fundamental no oferecimento desses benefícios. Por meio de programas como o Bolsa Família, milhares de brasileiros têm acesso a recursos que podem fazer a diferença em suas vidas.

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, tem desempenhado um papel crucial na implementação desses programas. Por meio do Caixa Tem, a instituição tem conseguido levar esses benefícios a milhões de brasileiros em todo o país.

Em suma, o resgate de R$ 900 através do Caixa Tem é uma grande notícia para os brasileiros. Com este recurso, muitas famílias poderão lidar melhor com as despesas do fim do mês e até mesmo investir em seus sonhos.