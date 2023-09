Brasileiros estão FAZENDO FILA no CRAS para atualizar informações, MAS ESQUECEM detalhe IMPORTANTE

Um questionamento frequentemente feito por quem recebe assistência do governo é: quais são os documentos requeridos na regularização da inscrição no CRAS? Se você também tem essa dúvida, não hesite em conferir todas as informações pertinentes.

Esse cadastro no CRAS é de suma importância, especialmente para aqueles que recebem apoio financeiro de programas sociais. Vale ressaltar que o CadÚnico é o principal instrumento do governo para incluir famílias de baixa renda em programas federais. Dentre esses programas, destacam-se o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Quem pode fazer a inscrição no CadÚnico?

Para se inscrever, é necessário que a família atenda a certos critérios estabelecidos pelo governo. São os seguintes:

Primeiramente, a família deve ter uma renda mensal per capita de meio salário mínimo;

Ademais, as famílias podem ter a renda mensal de três salários mínimos também, no máximo, para se inscrever;

Famílias cuja renda seja maior do que três salários mínimos podem fazer o cadastro, mas desde que se mantenham vinculadas a um programa social oferecido pelo governo;

Quem mora sozinho, ou seja, a família unipessoal, também têm o direito de inscrição;

Finalmente, pessoas na situação de rua, sejam elas com ou sem família, também têm condições de se cadastrar.

Se você se enquadra em algum dos quesitos, é possível fazer um pré-cadastro pelo site oficial ou pelo aplicativo do CadÚnico. Esse pré-cadastro tem o objetivo de agilizar o atendimento presencial, que deve ocorrer em uma unidade do CRAS da sua cidade.

Você pode encontrar uma lista de todas as unidades do CRAS em todo o Brasil através da plataforma específica do governo. Basta acessar o link e encontrar a unidade mais próxima da sua residência.

Se você preferir não fazer o pré-cadastro pela internet, pode procurar diretamente uma unidade do Centro de Referência para fazer sua inscrição. No entanto, se você realizou o pré-cadastro pelo site ou aplicativo, deverá aguardar um período de 120 dias antes de comparecer ao CRAS. A presença é obrigatória, mesmo com o pré-cadastro.

O que quer dizer “CRAS”?



Primeiramente, começamos pelo essencial. O Centro de Referência de Assistência Social representa uma unidade pública de apoio à comunidade. A partir dessa unidade, os cidadãos brasileiros que se encontram em condições de carência ou extrema carência conseguem obter acesso a serviços de Ajuda Social.

É sempre relevante recordar que o CRAS é um direito assegurado a todos no país. Ou seja, você pode obter esse tipo de assistência na área de Ajuda Social oferecida pela sua prefeitura e pelo Governo Federal.

E é precisamente por meio do CRAS que os cidadãos brasileiros devem adequar ou disponibilizar todas as informações referentes ao Bolsa Família.

Lista de documentos para levar no CRAS é liberada para brasileiros não se esquecerem de nada

Agora, quanto à documentação necessária para regularizar a inscrição no CRAS, é importante entender os detalhes. Antes de tudo, deve-se ressaltar que a pessoa responsável pelo cadastro da família precisa ter no mínimo 16 anos, CPF ou título de eleitor e, preferencialmente, ser do sexo feminino.

Com isso em mente, aqui está a documentação que a ser apresentada, tanto da pessoa responsável pelo cadastro quanto de toda a família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade (RG);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – apenas se a pessoa for indígena.

O que fazer se for convocado?

Finalmente, não há motivo para inquietação caso tenha sido chamado. Aqueles que enfrentam problemas de discrepância, comumente são convocados e, em geral, têm seu auxílio suspenso.

Portanto, se receber um chamado para comparecer ao CRAS, não hesite. Nunca deixe de comparecer, pois muitas vezes é apenas necessário confirmar um registro ou informações cruciais.

A ausência pode resultar no bloqueio do benefício e, em pouco tempo, no seu cancelamento. Dessa forma, é essencial manter todos os detalhes atualizados.

Por exemplo, se houver um novo membro na família, como o nascimento de uma criança, é imprescindível informar e manter o registro atualizado. O mesmo se aplica a novos empregos que possam afetar a renda. Outro exemplo é a mudança de endereço ou número de telefone, que também deve ser comunicada para evitar problemas futuros.