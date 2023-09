Brasileiros ficam SURPRESOS com a nova possibilidade de SACAR FGTS

O FGTS configura-se como um fundo concebido com o propósito de resguardar o empregado que venha a ser dispensado sem justa causa. Para isso, é imperativo que o empregador inicie uma conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal em nome do colaborador e efetue o depósito correspondente a 8% do seu salário bruto mensalmente.

O trabalhador tem a possibilidade de obter acesso aos recursos existentes na conta do FGTS por intermédio do saque-rescisão, o qual é concedido no caso de demissão injustificada. Além disso, existem também desembolsos especiais que permitem ao trabalhador utilizar parte dos fundos disponíveis na mencionada conta, tais como o saque excepcional e o saque anual.

Adicionalmente, alguns empregados têm a oportunidade de efetuar o saque do FGTS utilizando um aplicativo. Desse modo, é recomendável consultar as orientações a seguir sobre como executar esse procedimento.

Quem tem condições de sacar FGTS pelo app?

A retirada dos recursos do Fundo de Garantia pode ser concretizada de maneira direta através do seu dispositivo móvel. Assim, é possível utilizar o aplicativo disponível tanto para dispositivos iOS quanto Android.

Para executar esse procedimento, o processo é descomplicado e requer somente alguns toques na tela do seu celular. Isso representa apenas um dos variados serviços bancários contemporâneos acessíveis por meio de aplicativos, eliminando a necessidade de sair de casa.

É fundamental destacar que o FGTS é um direito trabalhista assegurado a todos os trabalhadores brasileiros que possuem vínculo empregatício formal. Como mencionado previamente, diversas modalidades possibilitam o acesso aos recursos depositados na conta, como o saque-aniversário, por exemplo. Esta modalidade permite que os trabalhadores retirem uma porção do saldo disponível na sua conta do fundo uma vez por ano, precisamente no mês de seu aniversário.

Por outro lado, as alternativas de saque extraordinário dependem da liberação por parte do governo e da criação de normativas que permitam o acesso aos recursos. Em 2017, por exemplo, houve a autorização para o saque de contas inativas, e em 2020, devido à pandemia da Covid-19, também foi permitido o saque.

Recentemente, o lucro obtido pelo FGTS foi divulgado, o que resultou em um aumento na busca por informações sobre como efetuar saques. Entretanto, é essencial enfatizar que o lucro do Fundo de Garantia não pode ser retirado de maneira imediata, e que existem regras específicas para cada uma das modalidades de saque.



Passo a passo para realizar o saque através do app

O procedimento para efetuar o saque do FGTS utilizando o aplicativo é notavelmente fácil, seguindo os passos a seguir:

Inicialmente, abra o aplicativo do FGTS no seu dispositivo móvel e efetue o login com as informações de acesso fornecidas pela Caixa Econômica Federal;

Posteriormente, clique na alternativa denominada “Meus Saques”;

Por fim, simplesmente selecione a modalidade pela qual deseja realizar o saque.

Afinal, saque-aniversário é bom ou ruim?

O saque-aniversário do FGTS é, de fato, uma modalidade que concede ao trabalhador a oportunidade de acessar parte dos recursos depositados no Fundo uma vez por ano, no mês de seu aniversário. A sua existência tem suscitado debates e já foi objeto de discussões sobre a sua continuidade, inclusive com ameaças de extinção por parte das autoridades.

No entanto, é fundamental realizar uma avaliação cuidadosa para determinar se essa modalidade é vantajosa ou não, levando em consideração diversas perspectivas. Alguns dos fatores a serem ponderados incluem a liberdade de acesso ao dinheiro, a possibilidade de utilização para situações emergenciais e outros aspectos relevantes.

A decisão sobre se o saque-aniversário do FGTS é uma boa escolha dependerá das circunstâncias individuais de cada pessoa. Portanto, é essencial compreender os prós e contras antes de optar por essa modalidade, a fim de tomar uma decisão informada e alinhada com as necessidades financeiras e objetivos pessoais.