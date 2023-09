Brasileiros que usam PIX ficam chocados com este NOVO comunicado; Veja agora

O Conselho das Américas (COA), uma renomada organização empresarial internacional, anunciou os homenageados deste ano do Prêmio Bravo de Negócios, destacando a excelência e a liderança nos negócios e nas políticas no Ocidente. O Pix, sistema de pagamento instantâneo brasileiro, figura como um dos quatro homenageados de destaque por seu papel fundamental na promoção da inclusão financeira no Brasil.

A premiação está agendada para o dia 20 de outubro e acontecerá na cidade de Miami, nos Estados Unidos. A escolha do Pix como vencedor na categoria “Bravo Beacon of Innovation” reflete o impacto significativo dessa iniciativa do Banco Central do Brasil na transformação do cenário financeiro do país.

“Desde o seu lançamento a menos de três anos atrás, Pix tem tido um tremendo sucesso, agora em uso por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos brasileiros adultos, avançando em inclusão financeira no Brasil em uma taxa sem precedentes”, diz o texto publicado pelo Conselho das Américas.

O Pix, com sua eficácia e acessibilidade, tem se destacado como um exemplo notável de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a vida das pessoas e fomentar a inclusão financeira. A premiação servirá como um reconhecimento do progresso feito no setor financeiro brasileiro.

Inclusão financeira no Brasil

O Pix tem desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão financeira no Brasil. Ao proporcionar acesso fácil, rápido e acessível a serviços financeiros para uma ampla gama de pessoas, o sistema de pagamentos inclui também aqueles que antes enfrentavam barreiras de entrada no sistema bancário tradicional.

O Pix está disponível para qualquer pessoa com uma conta bancária, não sendo necessário possuir um cartão de crédito ou débito. Além disso, o sistema de pagamentos oferece transações gratuitas para pessoas físicas, o que reduz os custos associados à transferências e pagamentos.

Vale lembrar que o Pix, criado e gerido pelo Banco Central, também beneficia pequenos negócios e empreendedores individuais. O sistema permite que os empreendedores aceitem pagamentos de forma rápida e segura, sem a necessidade de adquirir maquininhas de cartão.



Veja como utilizar o Pix

Fazer uma transferência via Pix é um processo simples e rápido. Para isso, os cidadãos devem abrir o aplicativo móvel do seu banco ou instituição financeira e digitar suas informações de login, como número de conta ou CPF e senha.

Dentro do aplicativo, é necessário procurar a opção relacionada ao Pix. Geralmente, ela é identificada por um ícone ou nome específico, como “Pix” ou “Transferência Instantânea”. Vale lembrar que os usuários possuem algumas opções para fazer transferências por meio do sistema de pagamentos, como o QR Code ou utilizando as chaves Pix.

Se o usuário optar pelo preenchimento manual, é necessário inserir os dados do destinatário, que podem incluir a chave Pix (como CPF/CNPJ, número de celular, e-mail ou chave aleatória). Em seguida, é preciso digitar o valor a ser transferido. É importante revisar todos os dados antes de concluir a operação, já que a transferência não pode ser cancelada posteriormente.

Em muitos casos, o usuário deve autenticar a transação, seja através de uma senha, biometria (impressão digital ou reconhecimento facial), ou outro método de segurança configurado na conta. Após a confirmação da transferência via Pix, o cliente receberá um comprovante da transação.