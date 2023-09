Brasileiros receberão MENOS pelo Bolsa Família em Outubro

O Ministério de Desenvolvimento e Auxílio Social (MDAS) confirmou que um grupo de beneficiários do Bolsa Família terá uma redução no pagamento no mês de outubro. Isso se deve ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que foi liberado em outubro do ano passado e ainda está realizando deduções na folha de pagamento do programa.

As alterações no programa de apoio financeiro resultaram na mudança de nome do benefício de Auxílio Brasil para Bolsa Família. Os beneficiários que contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil continuarão a ter o montante deduzido da folha de pagamento.

Parcela regular do Bolsa Família

As instituições financeiras responsáveis por conceder o empréstimo manterão o desconto de R$ 160,00 até que a dívida esteja totalmente paga. É fundamental destacar que todas as famílias poderão enfrentar essa dedução, independentemente do número de integrantes do núcleo familiar beneficiado.

Em junho deste ano, o MDAS aprovou uma nova fórmula de cálculo que assegura uma distribuição proporcional com base no número de residentes em um mesmo domicílio que compartilham a renda familiar. Dessa forma, o montante repassado deve corresponder à soma de R$ 142,00 por indivíduo, independentemente de sua idade ou relação de parentesco. Veja a estimativa de repasses para sua família a seguir:

Famílias que tenham até quatro pessoas: R$ 600,00;

Famílias que tenham cinco integrantes: R$ 710,00;

Grupo familiar com seis membros: R$ 852,00;

Grupo familiar com sete indivíduos: R$ 994,00;

Famílias com oito componentes: R$ 1.136,00;

Famílias com nove pessoas: R$ 1.278,00;

Grupo familiar com dez pessoas: R$ 1.420,00.

Adicionais do programa

É relevante salientar que o Governo Federal estabeleceu um valor mínimo de R$ 600,00, independente da composição familiar, garantindo que nenhuma família receba menos do que esse montante. Contudo, famílias que estejam sujeitas a descontos de empréstimos consignados podem receber valores abaixo do piso estabelecido. Confira os valores correspondentes a seguir:

Famílias com até quatro pessoas: R$ 440,00;

Famílias com cinco integrantes: R$ 550,00;

Grupo familiar com seis membros: R$ 692,00;

Famílias com sete indivíduos: R$ 834,00;

Famílias com oito componentes: R$ 976,00;

Grupo familiar com nove pessoas: R$ 1.118,00;

Famílias com dez pessoas: R$ 1.260,00.



Calendário de outubro do Bolsa Família

Apesar das deduções, a Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou o pagamento referente ao mês de outubro do Bolsa Família. O valor será creditado na conta digital do Caixa Tem, conforme indicado pelo calendário oficial do programa de assistência financeira.

O cronograma oficial do Bolsa Família apresenta datas segmentadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Portanto, o repasse inicia no dia 18 de outubro e encerra no dia 31 do mesmo mês. Consulte o calendário completo do Bolsa Família deste período:

Se o NIS tiver o final 1: 18 de outubro;

Se o NIS tiver o final 2: 19 de outubro;

Caso o NIS tenha o final 3: 20 de outubro;

Caso o NIS tenha final 4: 23 de outubro (adiantado para o sábado, 21);

Se o NIS tiver o final 5: 24 de outubro;

Se o NIS tiver o final 6: 25 de outubro;

Caso o NIS tenha final 7: 26 de outubro;

Caso o NIS tenha final 8: 27 de outubro;

Se o NIS tiver o final 9: 30 de outubro (adiantado para o sábado, 28);

Se o NIS tiver o final 0: 31 de outubro.

Como sacar?

O saque pode ser efetuado em qualquer agência bancária, lotérica ou caixa eletrônico da Caixa Econômica. A retirada deve ser realizada utilizando o cartão do Bolsa Família, mas também é possível utilizar o cartão do Auxílio Brasil ou o cartão Cidadão da Caixa Econômica.

Os beneficiários que ainda não possuem o cartão do Bolsa Família ou qualquer uma das alternativas mencionadas podem acessar o pagamento por meio do aplicativo do Caixa Tem. Com o aplicativo, a família tem a opção de quitar contas, efetuar transferências bancárias sem taxas e fazer recargas telefônicas, tudo isso de forma conveniente e sem sair de casa. O aplicativo Caixa Tem está disponível para dispositivos Android e iOS.