Brasileiros se DESESPERAM pois já sabem que NÃO RECEBERÃO o Bolsa Família neste mês

Com a chegada de setembro e as expectativas relacionadas às mudanças previstas para o Bolsa Família, lamentavelmente, nesta ocasião, as informações não são positivas. Para uma compreensão mais aprofundada, há o anúncio de novos ajustes direcionados a esse programa, o que implicará na suspensão das parcelas para inúmeros beneficiários.

Apesar dos ajustes no Bolsa Família resultarem na exclusão de muitos beneficiários, ainda existe a possibilidade de recuperar essas parcelas. No entanto, a recuperação está sujeita a um limite de tempo, caso contrário, a interrupção torna-se definitiva.

O Governo Federal anunciou novas medidas de redução para o Bolsa Família, e você pode estar entre os afetados

Atualmente, o Bolsa Família é considerado o maior programa de transferência de renda já implementado. Os benefícios distribuídos este ano de 2023 estão aumentando gradualmente, devido à inclusão de todos os adicionais e a um novo cálculo que determina o valor que cada família pode receber.

No entanto, para que o programa possa abranger um número cada vez maior de pessoas, é necessário seguir algumas regras. Essas regras, que estão se tornando cada vez mais específicas, visam evitar fraudes no sistema e garantir que somente aqueles que realmente necessitam tenham acesso às parcelas mensais.

É por essa razão que o Governo Federal está anunciando constantemente novos cortes. Ademais, o mais recente anúncio indica que milhões de benefícios serão suspensos a partir de setembro, e o pior, de maneira permanente.

Levando tudo isso em consideração, novos grupos serão afetados pelos cortes:

Beneficiários que não atualizaram as informações no sistema do Cadastro Único, conhecido como CadÚnico;

Os que forem descobertos em situações de fraude;

Beneficiários que não cumpriram as regras de permanência (incluindo frequência escolar mínima, apresentação do cartão de vacinação atualizado e acompanhamento nutricional e gestacional).



Compreenda as distinções entre suspensão, corte e veto

Bem, com base em todas as informações apresentadas, é importante esclarecer que o término oficial do benefício pode ocorrer em três estágios distintos: suspensão, corte e veto. Apesar de muitas pessoas considerarem que são sinônimos, na realidade, eles têm significados diferentes.

Para uma compreensão mais aprofundada, temos:

Suspensão – quando o benefício é temporariamente suspenso para permitir uma nova avaliação;

Corte – quando as parcelas são interrompidas imediatamente, mas ainda existe a possibilidade de recuperá-las;

Veto – a última etapa, quando não há mais chance de recuperar o benefício.

Portanto, aqueles que passarem pela suspensão e pelo veto ainda terão uma opção. De forma mais clara, eles terão um prazo de 30 dias (após a suspensão/corte das parcelas) para regularizar sua situação junto ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

Por fim, o Governo Federal poderá levar até 60 dias, após a apresentação dos documentos necessários, para decidir se os pagamentos serão retomados. Se isso acontecer, todos os pagamentos retroativos também serão efetuados.

Cronograma de pagamento do mês de setembro para o Bolsa Família

Se o NIS terminar em 1: Receberão o pagamento no dia 18 de setembro;

Se o NIS terminar em 2: Receberão o pagamento no dia 19 de setembro;

Caso o NIS termine em 3: Receberão o pagamento no dia 20 de setembro;

Caso o NIS termine em 4: Receberão o pagamento no dia 21 de setembro;

Se o NIS terminar em 5: Receberão o pagamento no dia 22 de setembro;

Se o NIS terminar em 6: Receberão o pagamento no dia 25 de setembro;

Caso o NIS termine em 7: Receberão o pagamento no dia 26 de setembro;

Caso o NIS termine em 8: Receberão o pagamento no dia 27 de setembro;

Se o NIS terminar em 9: Receberão o pagamento no dia 28 de setembro;

Se o NIS terminar em 0: Receberão o pagamento no dia 29 de setembro.