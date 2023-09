O programa social Auxílio Brasil, criado em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, trouxe consigo uma série de polêmicas e questionamentos. Um dos principais pontos em discussão é a suspeita de pagamentos indevidos por parte do governo, que resultaram em um rombo nos cofres públicos.

De acordo com auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), foram específicos pagamentos no valor de R$ 1,97 bilhão que foram feitos de forma irregular.

Irregularidades nos Pagamentos

As auditorias da CGU revelaram que uma parcela significativa dos pagamentos do Auxílio Brasil foi destinada a pessoas que não se enquadraram nos critérios estabelecidos. Entre as irregularidades encontradas, destacam-se os auxílios concedidos a taxistas e caminhoneiros de forma indevida.

Segundo os dados levantados, 246 mil pessoas receberam o auxílio taxista indevidamente, totalizando um valor de R$ 1,4 bilhão. Além disso, 110 mil caminhoneiros também receberam o benefício de maneira irregular, resultando em um montante de R$ 582 milhões.

É importante ressaltar que esses pagamentos foram realizados a partir de agosto de 2022, ou seja, nas próximas eleições daquele ano. Essa proximidade temporal levanta suspeitas sobre o uso dos programas sociais como uma estratégia eleitoral por parte do governo Bolsonaro.

Investigação Eleitoral

Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avaliar possíveis ilícitos eleitorais envolvidos pelo então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A CGU inveja ao TSE as conclusões das auditorias, que apontam para o pagamento indevido de aproximadamente R$ 2 bilhões em auxílios. Essas informações servirão como base para investigações e ações judiciais contra o ex-presidente.

De acordo com o controlador-geral da União, Vinícius de Carvalho, houve um uso inadequado dos auxílios durante o período eleitoral. Ele destaca a concentração dos pagamentos nesse período e ressalta que muitos beneficiários não se enquadraram nos critérios estabelecidos. A CGU concorda, por exemplo, em casos de fiscais que não possuíam carteira de habilitação, mas receberam o auxílio.



Falhas na Operacionalização dos Empréstimos

Além das irregularidades nos pagamentos dos auxílios, a CGU também apontou falhas na operacionalização dos empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo as auditorias, cerca de R$ 8,4 milhões foram descontados de forma indevida de 46,8 mil famílias beneficiárias. Esses descontos foram realizados sem que as famílias contratassem empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, banco responsável pela operação.

Além disso, a CGU obteve que 5,1 mil famílias contrataram empréstimos que comprometeram o valor do benefício acima do limite permitido, que era de 40%. Essas falhas na operacionalização dos empréstimos consignados também serão avaliadas pelo TSE no contexto das possíveis irregularidades eleitorais.

Possibilidade de Devolução dos Pagamentos Indévidos

Diante das irregularidades identificadas, surge a questão sobre a possibilidade de devolução dos pagamentos indevidos feitos pelo governo. Até o momento, não há informações concretas sobre como será prorrogado esse processo de devolução. No entanto, é importante ressaltar que a CGU está analisando a responsabilização dos envolvidos na estrutura dos benefícios e não descartou a possibilidade de ressarcimento dos valores.

É fundamental que o processo de devolução seja prorrogado de forma justa e transparente, garantindo que apenas aqueles que receberam os pagamentos de forma indevida sejam responsabilizados. Além disso, é necessário que o governo adote medidas efetivas para evitar a reprodução dessas irregularidades no futuro.

Impactos na Justiça Eleitoral

As conclusões das auditorias realizadas pela CGU têm potencial para impactar a Justiça Eleitoral. O TSE será responsável por avaliar possíveis infrações cometidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período eleitoral. As informações levantadas pela CGU servirão como base para investigações e ações judiciais que desejam esclarecer se houve uso indevido dos programas sociais para beneficiar a campanha eleitoral.

No entanto, é importante ressaltar que não é possível afirmar com certeza se houve intencionalidade na disponibilização e pagamento indevido dos recursos. O controlador-geral da União destaca que é necessário avaliar cada caso individualmente para determinar a responsabilidade dos envolvidos.

Ademais, o programa social Auxílio Brasil se tornou alvo de polêmicas devido a pagamentos a indevidos identificados pela CGU. As auditorias revelaram irregularidades nos auxílios a taxistas e caminhoneiros, além de falhas na operacionalização dos empréstimos consignados. Essas irregularidades levantam suspeitas sobre o uso de programas sociais como uma estratégia eleitoral.

Cabe ao TSE avaliar possíveis ilícitos eleitores eleitorais pelo então candidato à reeleição Jair Bolsonaro. As informações levantadas pela CGU serão fundamentais para as investigações e ações judiciais que buscam esclarecer os fatos.

A devolução dos pagamentos indevidos ainda não possui um processo definido, mas é necessário que seja feito de forma transparente e justa. Além disso, é fundamental que o governo adote medidas efetivas para evitar a reprodução dessas irregularidades no futuro.

As contribuições das auditorias realizadas pela CGU podem ter impactos significativos na Justiça Eleitoral, influenciando investigações e ações judiciais relacionadas ao uso indevido dos programas sociais durante o período eleitoral. No entanto, é necessário avaliar cada caso individualmente para determinar a responsabilidade dos envolvidos.

Em suma, é preciso garantir a transparência e a justiça no combate a qualquer tipo de irregularidade nos programas sociais, sempre o bem-estar e a proteção dos direitos dos cidadãos brasileiros.

