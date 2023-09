Breanna Stewart nomeada MVP da WNBA – mas nem todo mundo está emocionado

Auma incrível corrida de três vias para o WNBAO prêmio de MVP chegou ao fim na terça-feira, quando Liberdade de Nova York Super estrela Breanna Stewart levou para casa o troféu depois de uma temporada de estreia recorde no Grande maça.

Stewart agora é duas vezes MVP depois de estabelecer um novo recorde pessoal – e da liga – com 919 pontos marcados durante a temporada regular de 2023. Ela teve uma média de 23 pontos por jogo, o recorde de sua carreira, depois de assinar com o Liberdade como agente livre, e sua chegada transformou Nova Iorque em um rolo compressor – com Stewart como seu guia, o Liberty teve um recorde de 32-8 na temporada regular da WNBA, alcançando o segundo melhor recorde da liga no processo.

No entanto, também havia fortes casos de MVP a serem apresentados Sol de Connecticut estrela Alyssa Thomas e Ases de Las Vegas avançar A’ja Wilson – que ganhou o prêmio pela segunda vez em 2022.

O caso de Tomás

Tomás recebeu mais votos de MVP de primeiro lugar do que Stewarttalvez um retrato de como os eleitores consideravam a importância dela para o Sol.

Thomas jogou várias temporadas com um lábio rompido em cada ombro, mas mesmo assim, a quatro vezes All-Star nunca foi melhor do que em 2023. A jogadora de 31 anos teve média de quase 16 pontos, 10 rebotes e oito assistências por jogo em Connecticutlevando-o ao terceiro melhor recorde do WNBA. Ela postou o CO primeiro triplo-duplo de 20-20-10 e também se tornou o líder de todos os tempos da liga na categoria nesta temporada.

O caso de Wilson

Ases Super estrela Wilson sem dúvida teve uma temporada ainda melhor em 2023 do que em 2022, quando ganhou seu segundo MVP da WNBA prêmio. Wilson teve média de 22,8 pontos por jogo, o melhor da carreira, com 56 por cento de arremessos de campo, o melhor da carreira, e ela continuou a se destacar defensivamente, repetindo com sucesso como a melhor da liga Jogador Defensivo do Ano.

Wilson estabeleceu novos recordes em sua carreira com 9,5 rebotes e 2,2 bloqueios por jogo, mas sua candidatura pode ter sido um pouco prejudicada por Las Vegaso status de rolo compressor da WNBA. Os Ases, campeões da temporada passada, tiveram 34-6 nesta temporada e são o cabeça-de-chave número 1 nos playoffs.