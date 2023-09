Breece Hall sob ataque depois de ‘curtir’ a postagem do X criticando Zach Wilson

Eusuários de mídia social com olhos arregalados viram uma curtida no X (anteriormente Twitter) conta de Jatos correndo de volta Salão Breece – e pode ter detectado as últimas evidências de discórdia no Nova Iorque vestiário.

Salão gostei de um post criticando o jogo atual do quarterback Zach Wilsono mais recente sinal de frustração em torno do jovem sinalizador, já que a temporada dos Jets – antes considerada inesquecível – ameaça se desfazer completamente antes que o calendário mude para outubro.

O que a postagem dizia?

Salão – ou alguém usando sua conta – gostou de uma postagem que fazia a pergunta “O que aconteceu com Zach Wilson?” O texto foi seguido por um rolo de destaque de Wilsoncarreira universitária, onde atuou em Universidade Brigham Young – solicitando o Jatos para selecioná-lo em segundo lugar geral no Draft de 2021 da NFL.

Desde então, Hall removeu a postagem da seção “curtidas” que é publicamente visível em seu perfil, mas pode-se argumentar que o estrago estava feito. Wilson já achou difícil ler NFL defesas e conciliar as responsabilidades de jogar no maior mercado de mídia do país – agora parece que seu companheiro de chapa na defesa também não o protege.

Jatos aterrados

A derrota de domingo por 15 a 10 para o Patriotas da Nova Inglaterra revelou fissuras se abrindo ao redor do Jatos‘lista como Nova Iorque luta para lidar com a lesão de Aquiles no final da temporada do quarterback estrela Aaron Rodgers.

Em virtude de Rodgers‘chegada, os Jets sentiram que tinham o luxo de manter Wilson na escalação para aprender com o quatro vezes MVP da NFL. Mas, em vez disso, o jogador de 24 anos foi levado de volta à ação e seu nível de desempenho indica que ele ainda não está pronto para começar todas as semanas na NFL.

Dias depois do wide receiver Garrett Wilson foi visto gritando com o coordenador ofensivo Nathaniel Hackett além do quarterback Wilson, enquanto os Jets se aproximavam da 15ª derrota consecutiva para Nova Inglaterra, Salão – que teve problemas com seu envolvimento no ataque nesta temporada – foi e fez sua própria crítica silenciosa ao chamador. Resta saber quais serão os passos do treinador principal Roberto Saleh leva para reconstruir um vestiário fraturado.