Brett Favre diz que queria Deion Sanders na Southern Miss antes do sucesso da JSU e CU

Se Brett Favre tinha as coisas do jeito dele Deion Sanders‘carreira de treinador teria parecido muito diferente até este ponto… andaime TMZ Esportes na verdade, ele tentou fazer com que o Hall of Fame assumisse o Southern Miss antes de conseguir seu show em Jackson State.

A lenda dos Packers diz que o recrutamento de Sanders para sua alma mater aconteceu há alguns anos atrás quando o filho de Deion Shedeurera um estudante do ensino médio que pretendia cursar a USM.

Na época, o técnico do Golden Eagles Jay Hopson tinha acabado de renunciar… e Favre diz que tentou muito fazer com que Prime ocupasse o cargo vago.

“Eu sabia que ele faria um ótimo trabalho”, disse Favre, que jogou com Sanders em Atlanta na temporada de 1991. “Eu sabia o que precisávamos na Southern Miss, ele marcou as caixas. Atenção, entusiasmo, colocar as pessoas nos assentos. Ele teria feito isso.”

“E eu sabia que os jogadores o seguiriam”, acrescentou Favre. “Sem mencionar que teríamos o filho dele, que provavelmente será um dos finalistas do Heisman este ano.”

Claro, Deion nunca assumiu a USM… e em vez disso, ele termina na JSU, onde dominou por dois anos. Ele finalmente trocou Jackson pela Univ. do Colorado – onde atualmente ele tem os Buffs classificados como No. 18 no país.