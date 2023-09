Brewers comemoram o terceiro título da NL Central em 6 temporadas, apesar da derrota para os Cardinals

Tele Cervejarias Milwaukee conquistou o título da NL Central com a ajuda do Atlanta Braves, líder da MLB.

Milwaukee conquistou o título da divisão pela terceira vez em seis temporadas na noite de terça-feira, apesar da derrota por 4 a 1 para o último colocado Cardeais de São Luís e com a ajuda de uma vitória inesperada do Braves.

Milwaukee conquistou o título da segunda divisão em três temporadas, quando o Chicago Cubs perdeu na decisão por 7-6 para o Braves. Atlanta superou um déficit de seis corridas para eliminar os Cubs, contendores do wild card, da corrida da divisão.

A multidão de Milwaukee rugiu quando a nona entrada do jogo Cubs-Braves foi mostrada no placar.

“Você podia sentir um pouco que algo estava acontecendo nas arquibancadas”, disse o técnico do Milwaukee, Craig Counsell. “Então me virei para trás e olhei para o túnel e alguns dos caras do clube estavam correndo rápido demais para perdermos por 4 a 1. Então eu sabia que algo estava acontecendo.”

Os Milwaukee Brewers já haviam conquistado uma vaga no Wild Card

Os Brewers não conseguiram nada pior do que uma vaga como wild card na sexta-feira, com uma vitória por 16-1 sobre os Marlins em Miami. Mas eles perderam duas chances de conquistar o título da divisão ao perder para o Miami no sábado e no domingo, marcando um total de cinco corridas nesses dois jogos.

“Você sonha com isso, mas sabe como é difícil chegar aqui”, disse o principal proprietário, Mark Attanasio. “No ano passado, sentimos que estaríamos na mesma posição e fomos lembrados de como é difícil conquistar. Todos naquele clube construíram isso.

“Você nunca sabe como chegará lá. Foi ótimo comemorar com todos os nossos fãs.”

Os novatos do Milwaukee Brewers aproveitam o momento

O novato de Milwaukee, Sal Frelick, disse: “É tão divertido e algo que você quer fazer”, enquanto seus companheiros derramavam cerveja nas costas de sua nova camisa dos Campeões da Divisão Central. “É algo que nunca experimentei. É tão divertido, algo que quero fazer há muito tempo.”

O titular do St. Louis, Miles Mikolas (8-13), permitiu uma corrida e cinco rebatidas em sete entradas, enquanto os Cardinals tentavam desempenhar o papel de spoilers. Ele acertou cinco rebatedores e andou dois, lançando 101 arremessos.

Mikolas havia desistido de cinco corridas merecidas em cinco entradas em sua partida anterior, uma derrota para os Brewers em St.

“Ele levou uma surra, então precisava disso”, disse o técnico Oliver Marmol sobre a saída de Mikolas. “Navegar em uma escalação como essa e poder fazer sete foi bom.”

Milwaukee abriu vantagem por 1 a 0 no terceiro turno. Christian Yelich, que caminhava, marcou em dobradinha de Carlos Santana. Mas William Contreras, que marcou no quinto lugar, foi o único outro corredor de base pelo resto do jogo.

Milwaukee rebateu 1 a 6 com os corredores em posição de pontuação.

Ryan Helsley eliminou todos os três rebatedores na nona entrada para sua 13ª defesa.

O titular do Milwaukee, Adrian Houser (7-5), retirou os primeiros nove rebatedores e depois permitiu quatro corridas.

Os Cardinals conseguiram uma vantagem de 2 a 1 na quarta entrada em uma dobradinha de Richie Palacios. Eles ampliaram sua vantagem para 4-1 na quinta, após um erro de duas bases do segunda base Brice Turang.

Depois que Andrew Knizner caminhou, Jos Fermn acertou um grounder que Turang tentou enluvar enquanto tocava a segunda base com o pé. A bola passou por ele no campo central e Knizner avançou para a terceira base.

Knizner marcou no lance de sacrifício de Masyn Winn, mas o meio-campista Sal Frelick eliminou Fermin na terceira posição. Tommy Edman seguiu com um home run solo, o 13º.

Bob Uecker brincou que retornará como jogador aos 89 anos

Comemorando em campo com jogadores e torcedores dos Brewers que permaneceram nas arquibancadas, o locutor de rádio dos Brewers, Bob Uecker, 89, ex-apanhador da liga principal, brincou que voltaria como jogador. “Vou começar o treinamento de primavera uma semana depois de vencermos a World Series”, disse ele.

Adam Wainwright lançou seu último arremesso da MLB

Adam Wainwright disse que está encerrando sua carreira. O destro de 42 anos, três vezes All-Star, jogou todas as 18 temporadas com os Cardinals, que venceu a World Series de 2006 em seu segundo ano. Wainwright venceu seu 200º jogo em sua partida final, 18 de setembro. Foi a partida mais longa nesta temporada para Wainwright (5-11, 7,40 ERA). “Eu me senti como Kevin Costner naquele filme em que estou pensando, posso fazer isso mais uma vez”, disse ele sobre usar uma bola curva para aposentar Brewer Josh Donaldson em seu arremesso final.

SALA DO TREINADOR

Cardinals: LHP JoJo Romero (tendinite no joelho), que entrou na lista de lesionados em 4 de setembro, não estará com o time em Milwaukee, disse Marmol.

Brewers: Colocou RHP Trevor Megill na lista de paternidade e chamou de volta RHP Colin Rea da Triple-A Nashville.

‘A SEGUIR

O segundo da série de três jogos coloca Brewers LHP Wade Miley (9-4, 3,20 ERA) contra Cardinals LHP Zack Thompson (5-7, 4,57 ERA).