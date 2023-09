Brian May arrasado com os objetos de Freddie Mercury em leilão: não consigo nem olhar

Brian maiolendário guitarrista da banda Queen, e liderado por Freddie Mercury, uma das vozes mais icónicas da história da música, deu a conhecer o seu descontentamento ao ver alguns dos objectos preciosos dos seus amigos irem a leilão. O britânico revelou que “é muito triste” que seus pertences estejam sendo dispersos e vendidos “ao melhor lance”.

O músico não quer saber de nada sobre o assunto. Poderia carregou uma foto onde ele expressou sua opinião sobre o leilão de Freddie Mercuryobjetos mais íntimos através de sua conta no Instagram.

“Ele sente muita falta”, disse Brian maio

“Inescapavelmente pensando tanto sobre Freddie nestes dias estranhos”, disse Poderia. “Na época em que esta foto foi tirada, tenho certeza de que não parecia muito importante ver Freddieos dedos dançando no meu violão caseiro.

“Agora evoca ondas de carinho e ótimas lembranças.

“FreddieOs pertences pessoais mais íntimos e os escritos que fizeram parte do que compartilhamos por tantos anos, irão para o martelo, serão entregues ao licitante com lance mais alto e dispersos para sempre.”

Quais objetos estão sendo leiloados?

Entre os pertences estão Mercúriocoroa e capa, avaliadas entre 60-80.000 libras; uma guitarra Martin D-35; um colete preferido da cantora; conjuntos de letras manuscritas de ‘Killer Queen’ ou ‘We Are the Champions’; uma pintura do pintor James Jacques Tissot chamado ‘Type of Beauty’ e um pente de bigode prateado da ‘Tiffany & Co.’.

Mercúrioseus pertences foram guardados por Maria Austin, seu amigo, na casa do cantor, localizada a oeste de Londres, desde a época de sua morte, em 1991. Parte da arrecadação será revertida para as organizações Mercury Phoenix Trust e Elton John Aids. Fundação.

“Durante muitos anos tive a alegria e o privilégio de viver rodeado de todas as coisas maravilhosas que Freddie tanto procurava e amava. Mas os anos se passaram e chegou a hora de tomar a difícil decisão de encerrar este capítulo especial da minha vida”, disse Maria Austin.