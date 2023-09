Brigas na festa de casamento com policiais e chutes em policial na virilha em vídeo selvagem

A celebração se transformou em caos quando uma festa de casamento em Rhode Island entrou em uma briga total com os policiais… e está tudo em vídeo.

Meia dúzia de membros da festa de casamento foram presos na manhã de domingo após uma confusão com policiais do lado de fora de um restaurante em Newport… e as imagens mostram o incidente passando de uma interação tensa para um combate direto.