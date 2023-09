Britney Spears dança perigosamente com facas de açougueiro em vídeo bizarro

Britney Spears colocou seu fascínio de anos por facas em plena exibição… dançando perigosamente com duas enormes facas de açougueiro em um novo vídeo bizarro.

Spears postou o vídeo na segunda-feira segurando as lâminas afiadas com a legenda: “Comecei a brincar na cozinha com facas hoje” enquanto ela esfregava e até batia palmas enquanto dançava.