Britney Spears Knife Dancing causa comparação de fãs com a dança de Shakira no VMA

Britney Spears alarmou muita gente com sua dança com faca no Instagram, com muitos procurando respostas sobre o que inspirou o ato perigoso, e alguns acreditam Shakira detém a chave.

Como informamos, Britney compartilhou um clipe dela mesma na segunda-feira com a legenda: “Comecei a brincar na cozinha com facas hoje”, dançando e batendo as facas juntas – até mesmo cutucando-os no ar.



Instagram/ @britneyspears

O cantor afirmou que as lâminas não eram legítimas, mas com certeza não pareciam acessórios com base na forma como batiam juntas.

No entanto, Shakira recentemente fez algo bem parecido – nada menos que em rede nacional – e as pessoas acham que foi aí que Britney conseguiu a informação.

Caso você tenha perdido, a estrela pop colombiana fez uma performance impressionante de alguns de seus maiores sucessos no VMA da MTV no início deste mês… e a certa altura, ela dançou enquanto ambas as mãos estavam ocupadas por 2 adagas grossas .

Parece que Shakira estava prestando homenagem a uma dança árabe, conhecida por alguns como a dança das adagas… e as pessoas online acham que Britney adorou o que viu, então é por isso que ela pode ter experimentado sozinha.

Britney está sendo criticada por seu vídeo… e como informamos, Britney tem um fascínio por facas isso torna seu clipe um pouco mais preocupante.

Lembre-se, os responsáveis ​​pelos cuidados de Britney fizeram uma lista de recomendações quando sua tutela terminou – com um ponto importante sendo manter as facas longe dela.



