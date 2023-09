Britney Spears mostra sua nova tatuagem de cobra ao público

EUé incrivelmente difícil acompanhar Britney Spears‘atividade nas redes sociais. Num momento ela pode parecer incrivelmente enérgica e no outro, sensual ou até triste.

Com seu divórcio contínuo de Sam Asgharimuitos fãs estão preocupados com a cantora e se esse episódio difícil pode ou não levá-la a um colapso nervoso.

No entanto, Spears continua postando vídeos em sua página do Instagram, muitas vezes destacando seus movimentos de dança simplesmente incríveis, porém no sábado ela mostrou algo que nunca havia sido visto antes.

Britney Spears tem uma tatuagem de cobra na parte inferior das costas

O upload do Instagram mostrou Spears com um atraente chapéu de sol bege, um colete curto e calças brancas.

No entanto, o foco do vídeo estava em sua última tinta, que mostrava uma cobra descendo por sua espinha e na parte inferior de suas costas.

“Minha nova tatuagem de cobra, pessoal. Estou tão animada”, exclamou Spears no vídeo.

Spears então continuou a dançar ao redor da câmera, sorrindo, enquanto legendava o upload do vídeo com um emoji de cobra.

Tendo abordado recentemente seu divórcio, está claro que Britney sente uma sensação de alívio por estar fora de um casamento que teria sido difícil desde o início.

“Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. Seis anos é muito tempo para estar com alguém, então estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar o porquê”, confirmou ela.

“Sinceramente, não é da conta de ninguém.

“Eu não aguentava mais a dor, honestamente. Tenho jogado forte há muito tempo e meu Instagram pode parecer perfeito, mas está longe da realidade e acho que todos nós sabemos disso.

“Se eu não fosse o soldado forte do meu pai, seria mandado para lugares onde ser curado por médicos. Mas foi aí que eu mais precisei da família.”