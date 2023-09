Britney Spears namorando sua ex-governanta, aqui estão as informações privilegiadas!

Britney e Soliz foram recentemente vistos juntos, alimentando especulações sobre seu relacionamento. Mas é aqui que fica interessante. de Britney Marido separado, Sam Asgharipediu o divórcio e, pouco depois, ela foi vista com Soliz. Algumas fontes dizem Britney estava simplesmente buscando apoio durante um momento desafiador, enquanto outros têm uma opinião diferente.

Agora, Paul Richard Soliz não é uma governanta típica. Seu passado inclui uma série de problemas legais, desde posse de metanfetamina até perturbação da paz. Está muito longe do habitual Hollywood romance.

Em 2004, ele foi condenado por porte de metanfetamina com intenção de venda, resultando em uma pena de quatro anos de prisão. Avançando para 2019, ele foi preso por causar distúrbios com linguagem ofensiva, o que lhe rendeu uma breve prisão e liberdade condicional.

Britney Spears está realmente namorando o ex-presidiário Paul Soliz?

Soliz’s a saga jurídica continuou em dezembro de 2020, quando ele foi preso por porte de arma de fogo como pessoa proibida. Este ano, ele cumpriu pena de três meses de prisão pelo crime. Mais recentemente, ele enfrentou uma audiência de violação de liberdade condicional, tentando limpar seu nome.

Britney claro insiste que ela nunca traiu Asghari, permanecendo firme em sua negação. Mas, como você sabe, muitas vezes há mais nessas histórias do que aparenta. Do outro lado da moeda, Asghari acredita que Britney realmente o traiu. É uma situação clássica de ele-disse-ela-disse que nos mantém em dúvida.

Então, queridos leitores, esta é a conclusão do de Britney romance com Soliz? Só o tempo irá dizer. Mas uma coisa é certa, quando se trata de Britney Spears, nunca há um momento de tédio no mundo das celebridades. Fique ligado para desenvolvimentos mais intrigantes!