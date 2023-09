Britney Spears não aceita ofertas promocionais de mídia social, apesar do pagamento potencialmente alto

Britney Spears tem evitado vários acordos de mídia social diferentes, descobriu o TMZ … apesar de um pagamento potencialmente grande para algumas postagens no Instagram.

Disseram-nos que Britney recusou as ofertas, em parte porque ela não gostava das empresas. Também fomos informados de que as empresas queriam mais do que apenas uma postagem… elas queriam uma sessão de fotos e um vídeo dela apresentando o produto.