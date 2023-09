Britney Spears não tem interesse apenas em fãs, apesar da stripper pole e dos vídeos sexuais

Britney Spears não está querendo lucrar com OnlyFans – apesar do fato de ela agora ser uma mulher solteira que realmente gosta de exibir seu corpo nu atualmente… TMZ descobriu.

Tem havido MUITAS pessoas comentando nas últimas semanas sobre a perspectiva de Britney ingressar no serviço exclusivo pago por membros – que tende a hospedar conteúdo obsceno dos usuários, muitas vezes com muito dinheiro para seguir – mas estamos ouvindo isso simplesmente não vai acontecer com ela.