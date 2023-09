Britney Spears se divertindo em Cabo San Lucas em meio ao divórcio de Sam Asghar

Britney Spears está superando Sam Asghari entrando em um avião… e, pelo menos superficialmente, ela não parece estar preocupada com o divórcio enquanto se diverte em Cabo San Lucas.

A cantora exibia alguns movimentos em um bar chamado Baja Diablo… onde estava sentindo a música no domingo, junto com seu guarda-costas e uma amiga de vermelho. O guarda-costas era definitivamente multitarefa – atendendo um telefonema, dançando com Brit e, claro, cuidando dela.