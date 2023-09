Brittany Mahomes troca Sterling por Paige Buechele como sua parceira de academia para uma sessão intensa de ‘saque’

EUparece Libra Esterlina não é mais parceira de academia da mãe! Depois de uma série de adoráveis ​​histórias no Instagram de Brittany acompanhada por sua filha na academia, parece que ela foi trocada por Paige Buechele.

Mahomes postou um vídeo de suas redes sociais hoje em que ela e Buechele podem ser vistos suando, realizando vários exercícios para pernas e bumbum. A dupla fez tudo, desde agachamentos até impulsos de quadril e até levantamento terra no que parecia ser um treino muito intenso.

Buchele é casado com Patrick Mahomes‘ antigo Chefes de Kansas City companheiro de equipe Shane Buechele. Buechele venceu o Superbowl com o Chiefs na temporada passada, antes de ser contratado pelo time de treino do Buffalo Bills.