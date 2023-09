Brock Purdy ainda está invicto na temporada regular (8-0), enquanto 49ers dominam Giants na TNF

Christian McCaffrey marcou um touchdown em seu 12º jogo consecutivo, Brock Purdy lançou dois passes para TD e o São Francisco 49ers venceu seu 13º jogo consecutivo na temporada regular, por 30-12 no Gigantes de Nova Yorkna noite de quinta-feira.

Os Niners não foram particularmente afiados no ataque em sua estreia em casa, mas conseguiram o suficiente de McCaffrey e em grandes corridas após a recepção de Deebo Samuel e George Kittle para ganhar seu segundo 3-0 como titular em 25 temporadas.

A defesa fez o resto contra o Giants (1-2), que ficou atrás por dois dígitos no intervalo pela terceira vez em três jogos nesta temporada.

Com o jogo corrido prejudicado pela ausência do craque lesionado Saquon Barkley e a linha ofensiva superada sem o left tackle Andrew Thomas e o left guard Ben Bredeson, os Giants lutaram para movimentar a bola e finalizaram com 150 jardas de ataque.

Eles conseguiram dois gols de campo no primeiro tempo e marcaram na corrida de 8 jardas de Matt Breida em uma corrida no terceiro quarto que precisou de apenas 15 jardas graças a dois pênaltis contra os Niners.

Daniel Jones não conseguiu nada para os Giants

Daniel Jones estava sempre fugindo e não conseguia fazer nada no campo. Ele acertou 22 de 32 para 137 jardas e uma interceptação.

Purdy arremessou para 310 jardas com um passe TD de 9 jardas para o novato Ronnie Bell no primeiro tempo e um passe de 27 jardas para Samuel no quarto período para melhorar para 8-0 como titular na temporada regular. Mas ele também evitou diversas viradas potenciais e teve grande parte de sua produção em passes curtos que seus recebedores transformaram em ganhos longos.

McCaffrey correu 85 jardas, adicionou mais 34 recepções e marcou em uma corrida de 4 jardas que fez 17-3 no final do segundo quarto. Isso igualou o recorde da franquia de Jerry Rice com 12 jogos consecutivos na temporada regular ou playoffs com um TD e está três a menos que a marca da NFL.

Boa sorte para os 49ers contra os Giants

Purdy errou no primeiro tempo, mas seus números foram muito bons graças a alguns rebotes afortunados e à ajuda de seus companheiros. Kittle interrompeu uma interceptação potencial no ataque inicial e Purdy fez outro passe para Samuel, que foi desviado e saltou alto no ar antes de Bell pegá-lo para um ganho de 15 jardas.

Purdy também converteu um terceiro para 15 e um terceiro para 13 no mesmo lance, lançando passes rápidos atrás da linha de scrimmage que Samuel e McCaffrey transformaram em primeiras descidas.

Os Giants se encontraram em um buraco contra o 49ers

Os Giants mais uma vez se encontraram em um grande buraco no intervalo, perdendo por 17-6. Foi uma melhoria em relação às duas primeiras semanas, quando perderam para o Dallas por 26-0 na abertura e o Arizona por 20-0 na semana 2. Eles se recuperaram para vencer os Cardinals com um segundo tempo forte.

O Nova York também perdeu por 28 a 0 na derrota nos playoffs da última temporada para os Eagles, marcando a primeira vez desde 2003-04 que perdeu por dois dígitos no intervalo em quatro jogos consecutivos.

Briga antes do intervalo no Levi’s Stadium

Houve uma pequena briga no final do primeiro tempo, quando os Niners estavam tentando se ajoelhar para esgotar o tempo. O left tackle de São Francisco, Trent Williams, se ofendeu quando A’Shawn Robinson, do Nova York, empurrou Aaron Banks e Williams o empurrou com as duas mãos. Robinson pareceu dar um soco em Williams, que então respondeu com um soco na máscara.

Os pênaltis compensatórios foram marcados e o árbitro Shaun Hochuli precisou impedir que os jogadores de ambos os times corressem para o vestiário para realizar mais uma jogada.

LESÕES/INATIVOS em Giants vs 49ers

Gigantes: O novato CB Deonte Banks (braço) e DL DJ Davidson (cotovelo) saíram no segundo tempo.

49ers: WR Brandon Aiyuk (ombro) perdeu seu primeiro jogo desde sua temporada de estreia. … CB Ambry Thomas (joelho) também estava inativo.

PRÓXIMO para Giants e 49ers

Giants: receberá Seattle na segunda-feira, 2 de outubro.

49ers: Receberá o Arizona em 1º de outubro.