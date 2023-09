Brooks Koepka enfrenta reação negativa por causa das consequências públicas com o companheiro de equipe do LIV Golf, Matt Wolff

Brooks Koepkao VIDA Golfe estrela, foi criticado por lidar com suas consequências com companheiro de equipe Matheus Wolff. Em julho, Koepka deixou o mundo do golfe em estado de choque depois de atacar Wolff em um discurso brutal, criticando o comprometimento de seu compatriota americano no campo de golfe e alegando que o talento do jovem de 25 anos havia sido “desperdiçado”. Os comentários de Koepka foram tornados públicos em uma entrevista à Sports Illustrated, deixando Wolff com o coração partido pela avaliação implacável de seu capitão sobre sua forma.

Lobo respondeu às críticas de Koepka, dizendo: “Não é o que um membro da equipe espera ouvir de seu líder, e acho que todos sabemos que esses comentários deveriam ter sido tratados de maneira muito diferente.” Um dos aliados mais próximos de Wolff, seu treinador George Gankastambém criticou a forma como Koepka lidou com a situação, sugerindo que a reprimenda deveria ter sido mantida em sigilo.

“Eles poderiam ter feito isso em particular”, Ganhar contado Sem deitar. “Houve alguns incidentes em que Wolff possivelmente não estava jogando tão duro quanto podia, e ele o criticou. Quer saber, na minha opinião, por mais que alguém não queira ouvir isso, eu não acho que deveria ter sido feito publicamente.”

Apesar das críticas, Lobo viu alguma melhora em seu jogo desde a briga, igualando seu melhor resultado da campanha com um resultado entre os cinco primeiros no LIV Greenbrier no mês passado. Gankas acredita que as críticas fizeram bem a Wolff e “o acordaram”. “Acho que fez bem a Wolff”, disse Gankas. “Acho que isso o acordou.”

Wolff permanece otimista

Lobo O próprio reconheceu que teve momentos competitivos no passado em que sentiu que decepcionou a si mesmo e a outras pessoas em seu ambiente de equipe. Ele também falou abertamente sobre seus desafios de saúde mental e como lida com eles todos os dias. Embora sua temporada de 2023 não tenha sido tudo o que ele esperava até agora, Wolff permanece otimista sobre seu futuro com Equipe Smash.

“Quando escolhi me juntar ao time dele em 2023, fiz isso com muito otimismo em relação à minha nova casa como parte do Team Smash e igualmente importante pela chance de estar por perto e aprender com um jogador da estatura de Brooks”, disse Wolff.

As consequências entre Koepka e Wolff destaca os desafios que podem surgir ao trabalhar em um ambiente de equipe. Embora a crítica construtiva possa ser útil, é importante lidar com ela com sensibilidade e respeito. No futuro, Koepka e Wolff precisarão encontrar uma maneira de trabalhar juntos de forma eficaz se quiserem alcançar o sucesso como equipe.