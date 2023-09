Brown, de Detroit, toma banho de cerveja Lambeau Leap em estádio lotado de torcedores do Lions

EUFoi um primeiro trimestre agitado Quinta à noite futebol entre o Detroit Lions e o Green Bay Packers.

Os Leões não só conseguiram marcar 14 pontos sobre o Empacotadores no Campo Lambeau na abertura 15 minutosmas houve alguns tiros do Transmissão Amazon Prime que chamaram a atenção dos fãs assistindo em casa.

Os fãs dos Packers não estão satisfeitos com o Lambeau Leap do St.

Uma ação que foi imediatamente notada pelos fãs foi quando o running back Amon-Ra St. fez um icônico “Salto Lambeau” para a multidão depois de marcar o gol do jogo primeiro toqueisso colocou o time visitante em alta 7-3.

Quando a celebração de Recepção para touchdown de 24 jardas do St. atingiu as ondas de rádio, um Empacotadores fã foi mostrado derramando cerveja sobre o Detroit jogador enquanto ele estava sendo parabenizado por Leões torcedores na primeira fila.

Enquanto o cerveja ficou visível por menos de um segundo, e é uma ação repreensível, é uma representação fiel da frustração sentida pelos fãs locais.

Torcedores do Lions descem ao Lambeau Field

O outro momento que está despertando as sobrancelhas entre os fãs da NFL nas redes sociais é uma foto da multidão em Campo Lambeau.

O vídeo, supostamente feito antes do início do jogo, mostra o estádio cheio de torcedores visitantes do Lions vestindo suas melhores roupas brancas, azuis e prateadas, para torcer por Jared Goff e companhia.

À medida que o jogo avançava e o Leões supremacia sobre o Empacotadores ficou mais evidente com um 24-3 liderar, parece que cabeças de queijo os fãs estão ficando sem motivos para comemorar.