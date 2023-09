Browns perdem o tackle titular Jack Conklin na temporada depois que ele machucou o joelho na estreia contra o Bengals

J.ack Conklin manteve Deshaun Watson longe de perigos. Ele não conseguiu se proteger.

O atacante direito titular do Cleveland sofreu uma lesão “grave” no joelho esquerdo na primeira metade da vitória de domingo sobre o Cincinnati e perderá o restante da temporada, um grande golpe pessoal e significativo para os Browns.

Conklin, que retornou na temporada passada de uma lesão grave no joelho direito, rompeu dois ligamentos quando foi inadvertidamente atropelado por Trey Hendrickson, do Bengals, no final de uma jogada de passe na primeira metade da temporada de 24-3 dos Browns- vitória de abertura.

Conklin estava finalizando seu bloqueio quando Hendrickson o acertou pela lateral após ser derrubado pelo left tackle Jedrick Wills dos Browns. Jr. Conklin foi retirado de campo e exames na segunda-feira confirmaram o diagnóstico.

“Ele é uma grande parte desta equipe e, quando fizer essa cirurgia e estiver pronto, estará de volta a este prédio nos ajudando, porque ele é uma grande parte da linha ofensiva”, disse o técnico Kevin Stefanski em uma ligação da Zoom. . “Tão decepcionado por ele.”

Duas vezes All-Pro, Conklin trabalhou duro e voltou mais cedo do que o esperado na temporada passada, após romper o tendão patelar direito em 2021. Seu retorno inspirou companheiros de equipe, que o elegeram como vencedor do Ed Block Courage Award.

Os Browns assinaram com Conklin, de 29 anos, uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 60 milhões em dezembro.

Stefanski está confiante de que Conklin, que jogou quatro temporadas no Tennessee antes de vir para Cleveland como agente livre em 2020, fará outro retorno.

“Ele é tão consciencioso, tão maduro”, disse Stefanski. “Então ele está desapontado e chateado com isso, mas não tenho dúvidas de que ele se recuperará disso, apenas conhecendo a pessoa.”

Depois que Conklin saiu, o novato Dawand Jones entrou e jogou bem em sua estreia na NFL.

“Alguns momentos realmente bons, algumas coisas que ele precisa limpar”, disse Stefanski. “Honestamente, qualquer jovem jogador, quando você entra na mistura cedo, terá algum tempo para se atualizar. E achei que ele teve alguns bons momentos, algumas coisas que trabalharemos muito para limpar”.

Uma escolha de quarta rodada do estado de Ohio, Jones, de 1,80 metro e 375 libras, tem melhorado constantemente desde o minicamp e se manteve firme contra o Bengals.

Se ele permanecer como titular, estará muito ocupado na próxima semana, enquanto os Browns jogam em Pittsburgh e poderá enfrentar o edge rusher do Steelers All-Pro, TJ Watt.

Os Browns têm outra opção no terceiro ano, James Hudson III, que fez sete partidas como titular na carreira.

Jones, porém, está cada vez melhor e Stefanski ficou impressionado com sua estreia.

“Não há redshirts na NFL, então você nunca sabe quando essa oportunidade surgirá”, disse ele. “Aconteceu no primeiro tempo do primeiro jogo e você tem que estar pronto. Ele vai continuar melhorando e então no que diz respeito a qualquer confronto daqui para frente, é a NFL, toda semana vai ser muito difícil.

“Obviamente, ir para Pittsburgh é difícil para todos os times que vão para lá. Portanto, teremos um plano e seguiremos em frente”.