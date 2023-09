Browns sem Chubb passam por Titãs, que colocaram menos de 100 jardas ofensivas

GSe conquistou uma ótima posição em campo quando sua defesa forçou uma virada, o Titãs do Tennessee moveu a bola – para trás. Incrivelmente, foi quando eles marcaram seus únicos pontos na derrota por 27 a 3 para o Cleveland Browns.

Derrick Henrique foi mantido a 20 jardas correndo, quarterback Ryan Tannehill foram demitidos cinco vezes e assediados muito mais e os Titãs foram mantidos em 94 jardas, seu menor rendimento desde que aumentaram as apostas em Houston e mudou-se para o Tennessee em 1997.

Nick Chubb agita as redes sociais com mais um vídeo: Fazendo agachamentos… com 300kg!Marca English

Foi o pior desempenho ofensivo da franquia em 49 anos – desde 24 de novembro de 1974, quando o Lubrificadores perdido para o Dallas Cowboys.

“Eles foram muito melhores do que nós”, disse o técnico dos Titans Mike Vrabel. “Treinando, jogando, tudo.”

Incapaz de conter o lado defensivo do Browns All-Pro Myles Garrettque terminou com 3 1/2 sacks e esteve perto de conseguir vários mais, os Titãs (1-2) foram esmagados e derrotados.

“Não podemos ir para o canto e chorar por isso”, disse Henry, que tinha menos 7 jardas no intervalo. “Temos que melhorar. Você nunca quer perder assim. Eles foram o melhor time nas três fases. Não estou feliz. Todo mundo no ataque não está feliz. Só precisamos encontrar um jeito. Nós temos muito espaço para crescer desde cedo, apesar de muitas adversidades.”

Derrick Henry luta

Bicampeão de corrida, Henry tem 163 jardas em 51 corridas – uma média de 3,2 jardas – em três jogos nesta temporada.

Houve um denominador comum nas duas derrotas do Tennessee – um ataque ruim. Tannehill teve três interceptações na Semana 1 contra Nova Orleans. Contra os Browns, ele não fez nenhum grande arremesso e finalizou 13 de 25 para 104 jardas.

Isso pareceu mais do que um revés para Tannehill, que levou seu time à vitória na semana passada sobre o Carregadores de Los Angeles. O veterano QB está na última temporada de um contrato de quatro anos no valor de US$ 118 milhões.

“É frustrante, obviamente”, disse ele. “Não participei de muitos jogos aqui que terminaram assim. Não da maneira que queríamos, jogando em qualquer lado da bola. Temos que ser melhores.”

Uma estranha sequência no primeiro quarto resumiu o dia preocupante do Tennessee.

O dia conturbado dos Titãs

Depois do cornerback dos Titãs Sean Murphy-Bunting despojado Elias Moore e se recuperou de um fumble no 17º dos Browns, os Titans se tornaram o primeiro time em três jogos nesta temporada a fazer uma jogada dentro da zona vermelha (linha de 20 jardas) contra o Cleveland. Foi uma viagem esquecível.

Na primeira descida, Garrett, que passou o dia destruindo o left tackle dos Titãs André Dillard, agarrou Henry atrás da linha e perdeu 3 jardas. Na segunda descida, foi Garrett novamente, desta vez vencendo Dillard e desviando a bola de Tannehill enquanto ele tentava lançar. Henry aproveitou o fumble na jogada final do primeiro quarto.

Trocar de lado do campo não ajudou os Titãs, já que o passe curto de Tannehill para o tight end Chig Okonkwo na terceira descida se transformou em uma perda de 2 jardas quando foi explodida pelo cornerback dos Browns Bairro Denzel. Três jogadas, menos 9 jardas. Nick Folk converteu um field goal de 44 jardas para o único placar do Tennessee.

Os Titãs desperdiçaram outra chance de gol no final do primeiro tempo, depois de mover a bola para 11 do Cleveland faltando 22 segundos para o fim. Depois de duas jogadas de passe não renderem nada, Garrett ultrapassou Dillard na terceira descida e derrubou Tannehill.

Sem o tempo limite, os Titãs não conseguiram colocar sua unidade de field goal em campo e assistiram impotentes enquanto os segundos finais passavam.

“Estávamos em uma situação em que a bola tinha que estar na end zone ou fora de campo”, disse Tannehill. “Não foi a jogada que havíamos anunciado, mas ele chegou muito rápido e fez a jogada.”