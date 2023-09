Bruce Springsteen adia shows restantes de 2023 por causa de úlcera

Bruce Springsteen desligou todos os shows pelo resto do ano enquanto continua se recuperando de seu recente problema de saúde.

Springsteen & the E Street Band divulgaram um comunicado na quarta-feira, dizendo que o cantor “continuou a se recuperar continuamente da úlcera péptica nas últimas semanas e continuará o tratamento durante o resto do ano por recomendação do médico”.