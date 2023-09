‘Bryce Mitchell vs. Satan, reserve’: profissionais reagem à vitória de Mitchell no UFC Vegas 79, discurso bizarro pós-luta

Bryce Mitchell tinha algo a dizer, como sempre.

O peso-galo franco aproveitou ao máximo seu tempo no microfone após uma vitória dura e violenta sobre Dan Ige na luta co-principal do UFC Vegas 79, no sábado. Em uma luta que viu Ige abrir um corte feio no olho de Mitchell com um soco forte e várias lutas emocionantes, foi o implacável Mitchell quem saiu por cima por decisão unânime de se recuperar de sua primeira derrota profissional.

Após a luta, Mitchell insistiu que Ige ficasse para a entrevista pós-luta com o comentarista Michael Bisping. Mitchell anunciou que estava doando US$ 5.000 a Ige para ajudar as vítimas dos recentes incêndios florestais em Maui, no Havaí, terra natal de Ige, e então pediu que seu oponente se juntasse a ele em oração.

Um notável teórico da conspiração, Mitchell disse que queria ajudar Ige e que “temos que mostrar a Satanás que ele não pode fazer nada contra o poder de Cristo quando nos reunimos. Ele também repetiu uma afirmação infundada de que os incêndios em Maui foram provocados pelo homem, para diversão de alguns de seus colegas combatentes.

Confira como os profissionais reagiram às reações das redes sociais tanto à luta quanto ao discurso pós-luta de Mitchell.

Este é Bryce Mitchell! Nada inventado ou falso sobre ele -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 de setembro de 2023

Droga, é difícil odiar Bryce! Seu único erro foi pedir permissão, se quiser fazer algo no microfone é só fazer! #UFCVegas79 -Zac Pauga (@ZacPauga) 24 de setembro de 2023

Eu gostaria que fosse um round de 5 que fosse difícil de marcar -Belal Muhammad (@ bullyb170) 24 de setembro de 2023

Essa é por pouco! Difícil de marcar! Acho que Dan Ige venceu, mas pode acontecer de qualquer maneira, boa luta. #UFCVegas79 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 24 de setembro de 2023