Bryce Young perderá o Panthers-Seahawks devido a uma lesão no tornozelo – quem será titular no Carolina?

Tele Carolina Panteras fará uma mudança no centro neste domingo. A equipe confirmou o quarterback novato Bryce Jovem não jogará contra o Seattle Seahawks depois de sofrer uma lesão no tornozelo durante a derrota de segunda-feira à noite para o Santos de Nova Orleanssignificando o Panteras tentará evitar um início de 0-3 com um quarterback veterano dando as ordens.

Treinador principal Frank Reich não encontrou sentido em bancar o tímido com seus planos para domingo em Seattle. O Panteras já revelaram quem começará enquanto a escolha geral do draft de abril cuida de seu tornozelo de volta à saúde – e será Andy Dalton.

É hora de Dalton

Dalton assinado para Carolina como agente livre em março, concordando com um contrato de dois anos como Panteras procurei um mentor experiente para Jovem – quem eles pretendiam redigir no mês seguinte.

Dalton durante um jogo de pré-temporada contra o Detroit.

Dalton, ele próprio um ex-escolhido no primeiro turno, foi o quarterback titular no Cincinnati entre 2011 e 2019. O “Rifle Vermelho” foi selecionado para três Pro Bowls naquele período e guiou o Bengalas aos playoffs quatro vezes – mas Cincy foi eliminado no fim de semana de abertura em todos os quatro anos.

Depois que os Bengals decidiram redigir Joe Burrow em 2020, Dalton mudou para Dallas fazer backup Dak Prescott – mas ele acabou sendo titular em nove jogos pelo Vaqueiros aquela temporada depois Prescott sofreu uma lesão no tornozelo no final da temporada. O jogador de 35 anos fez outras duas paragens no seu NFL carreira – uma temporada em Chicagoe uma temporada em Nova Orleans.

Os Panteras abrirão o manual?

Com Dalton sob o centro em Seattle, Reich poderia optar por adicionar uma ou duas novas rugas ao Panteras‘ofensa.

Alegadamente, tem havido preocupações em Carolina sobre a viabilidade de usar o push sneak do quarterback com um jogador de Jovemé menor estatura. Os Panteras não acreditam que o 5’10” Young seja grande ou forte o suficiente para executar esta jogada – muitas vezes crítica em descidas de jardas curtas.

Por outro lado, o Dalton de 6’2” pode ser utilizado de forma eficaz nestes cenários. Teremos que ver quantas vezes Carolina se volta para a espreitadela em jardas curtas enquanto os Panteras buscam uma segunda vitória em Seattle em tantas temporadas.

Apesar do tamanho menor, Young se destaca diante de treinadores adversários como Robert Saleh