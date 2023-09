Bucs e Mike Evans não fizeram “nenhum progresso” na extensão do contrato

ABucaneiros de Tampa Bay É muito provável que o ícone esteja jogando seus últimos meses com a equipe.

Mike Evans está entrando no último ano de seu contrato de cinco anos no valor de US$ 82 milhões com a equipe que o convocou em 2014. Mas Evans e a Bucs supostamente não estão perto de um novo contrato, e o jogador de 30 anos pode sair de graça como agente livre na próxima primavera.

Lados distantes nas negociações

Baía de Tampa ultrapassou o teto salarial durante o Tom Brady anos enquanto a franquia buscava maximizar as temporadas finais do quarterback idoso na NFL. Funcionou – o Bucaneiroscom Brady e Evans como contribuidores principais – ganhou Super Bowl LV depois de 2020 NFL temporada, o segundo campeonato da história da franquia.

Mas agora a conta chegou. Evans contará quase US$ 24 milhões contra TampaEle marcou sua internacionalização nesta temporada, já que reestruturou seu contrato para dar à equipe mais flexibilidade para adicionar peças “ganhe agora” nos últimos anos. O jogador de 30 anos procura agora um contrato semelhante ao Golpe Cooper‘pecado Os anjos – um contrato de três anos no valor de US$ 80 milhões, com US$ 75 milhões garantidos.

Como tal, Evans e o Bucs chegaram a um impasse que parece prestes a resultar na saída do jogador.

Para onde Evans irá?

NFL os fãs já estão comentando onde esperam Evans acabar quando ele sair Baía de Tampa – seja através de agência gratuita ou através de um comércio de grande sucesso.

Algumas pessoas nas redes sociais acreditam que Evans – que tem 10.425 jardas recebidas em nove temporadas – seria uma boa opção. Baltimore como um verdadeiro receptor nº 1 para Lamar Jackson.

Muitos outros pensam que Evans está destinado ao Grande maçaonde ele se juntaria a outro quarterback vencedor que acabou de se juntar ao Jatos de Nova York. Evans e Garrett Wilson formaria um combo letal pegando passes de Aaron Rodgers no Estádio MetLife.

Não é totalmente certo se o Bucs tentará negociar Evans nos 10 dias anteriores a 2023 NFL a temporada começa, ou mesmo no prazo de negociação do meio da temporada. Evans está programado para ser agente livre quando seu contrato expirar após a temporada – e se Baía de Tampa não encontrar um parceiro comercial aceitável, os fãs devem se preparar para uma feroz guerra de lances pelo quatro vezes Pro Bowler.