Burger King ABRE VAGAS; Saiba mais e se candidate!

O Burger King, famosa rede de restaurantes especializada em fast-food, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis em São Paulo e Santa Catarina. Desse modo, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, confira quais são os cargos ofertados neste momento:

Coordenador Geral – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Coordenador (a) de Turno – Balneário Camboriú – SC – Lanchonete, Fast Food;

Eletrotécnico – Técnico (a) de Manutenção – Porto Belo – SC – Manutenção Elétrica;

Gerente de Loja – Porto Belo – SC – Lanchonete, Fast Food: Responsável pela gestão de loja do segmento de Fast Food, visando o alcance dos resultados definidos pela estratégia da empresa por meio das pessoas;

Atendente de Restaurante – São Paulo – SP – Efetivo: Atuar com atendimento ao cliente, recepcionar, apresentar os produtos, realizar a organização de prateleiras, estocagem e organização do local.

Mais sobre o Burger King

Sobre a marca, podemos ressaltar que o Burger King está no Brasil desde 2004, quando inaugurou o primeiro restaurante no Shopping Ibirapuera, mas foi em 2011, após o Burger King Corporation entrar para o grupo 3G Capital, que iniciou a sua operação própria aqui no país, através de uma joint venture entre Vinci Partners e 3G Capital.

De 2011 para cá já cresceu muito, e os números comprovam isso. É uma empresa que em meados de 2011 possuía alguns colaboradores em São Paulo distribuídos entre 17 pontos de venda. Hoje, já soma mais de 10 mil talentos espalhados em 26 estados brasileiros e atingiu, no final de 2016, mais de 600 pontos de venda.

Como se candidatar em uma das oportunidades?

Agora que a lista de vagas da Burger King está disponível acima, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: