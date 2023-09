Busca vagas na área de Tecnologia? Processo Seletivo anuncia quase 500 oportunidades; INSCREVA-SE!

Há vagas na área de Tecnologia. Ao todo, empresas anunciam quase 500 oportunidades. O Portal TalenTI, que se dedica ao recrutamento de profissionais na área de Tecnologia da Informação, atualmente dispõe de 482 vagas de emprego disponíveis em diversas funções dentro desse setor.

Essas vagas podem abranger uma variedade de oportunidades para candidatos com diferentes conjuntos de habilidades e experiências na área de TI.

Vagas na área de Tecnologia

As oportunidades são para estes cargos:

arquiteto de software, desenvolvedor Java, analista de sistemas, desenvolvedor web, especialista em SAP BW, arquiteto Java, analista de suporte técnico, analista de infraestrutura, programador, instrutor de SAP, administrador de Linux, analista de backup, analista de banco de dados, webdesigner, gerente de projetos, administrador de redes, consultor, dentre outras.

Os requisitos, incluindo o nível de escolaridade, podem variar de acordo com vagas na área de Tecnologia e a empresa que está contratando por meio do Portal TalenTI.

Importante destacar que pessoas com deficiência e estudantes da área de tecnologia em busca de oportunidades de estágio são encorajados a participar do processo seletivo. O portal oferece vagas tanto para profissionais com experiência quanto para aqueles que estão em busca do primeiro emprego, o que amplia as oportunidades para jovens em busca de sua primeira experiência profissional.

Embora as áreas de tecnologia, informática e internet liderem em termos de número de vagas de emprego, candidatos também podem encontrar posições em diversos outros setores, incluindo administração, consultoria, auditoria, indústria, serviços gerais e operacionais, arquitetura, design, engenharia e muitos outros. Essa diversidade de oportunidades reflete a ampla gama de cargos disponíveis para profissionais com diferentes formações e interesses no Portal TalenTI.



Você também pode gostar:

Como será a seleção nas vagas na área de Tecnologia?

As fases de avaliação se darão da seguinte forma:

análise curricular;

entrevista, dinâmicas de grupo e/ou aplicação de testes.

Como se inscrever nas vagas na área de Tecnologia?

Os interessados devem cadastrar seus currículos no site https://portal-talenti.curriculum.com.br.

Outras vagas de emprego

Outro processo seletivo na praça. Estão sendo ofertadas 45 vagas para todo o Brasil. As oportunidades são presenciais para vários cargos.

Trata-se do programa de estágio da ArcelorMittal oferece uma aventura para jovens universitários de diversos cursos que queiram entrar uma jornada de desenvolvimento e evolução. Vagas no processo seletivo As chances são para estudantes do ensino superior nestes cursos: Administração, Economia, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação, Direito, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia de Automação, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Estatística, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Negócios, Gestão de Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Saneamento Ambiental, Logística, Psicologia e Sistemas de Informação Além de mais de 18 anos, o estudante precisa residir próximo ao trabalho. Os contratados receberão bolsa compatível e estes benefícios: gympass, convênio Allya, vale-transporte ou fretado, seguro de vida e vale-alimentação ou refeitório. Como se inscrever neste processo seletivo? Os interessados em participar do Programa de Estágio ArcelorMittal devem se inscrever através do linkaté o final deste ano, dia 31 de dezembro de 2023. Outras vagas de emprego O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Contudo, separamos mais esclarecimentos e mais cargos. São 155 vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador, cidade de Itapetininga- São Paulo. Vagas e mercado de trabalho As oportunidades do mercado de trabalho são para estes cargos: Açougueiro, Agenciador Logística, Agente de Atendimento Receptivo, Ajudante de Suspensão e Freios de Caminhão, Ajudante Geral, Ajudante para Empaletar Grama, Alinhador/Balanceador, Atendente, Atendente de Padaria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Comércio, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção de Eletrodomésticos Portáteis, Auxiliar de Marketing, Auxiliar de Notas Fiscais, Auxiliar de Produção de Artefatos de Cimento, Balconista, Borracheiro, Caldeireiro, Camareira, Comprador, Copeiro/Barman, Chapeiro, Chaveiro, Churrasqueiro, Conferente, Cortador de Confecção, Cortador Têxtil, Costureira, Cozinheiro, Desenhista, Eletricista, Empregada Doméstica, Encarregado de Fazenda, Estoquista, entre outros cargos. Os salários desta oportunidade no mercado de trabalho variam de acordo com o cargo escolhido. Como se inscrever? As inscrições para o mercado de trabalho podem ser realizadas pelo site do programa Emprega São Paulo (www.empregasaopaulo.sp.gov.br) ou na unidade do PAT Itapetininga (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que fica na rua Monsenhor Soares, nº 251, no centro da cidade. É necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS.