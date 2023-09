C&C Casa e Construção ABRE mais de 40 VAGAS; Veja!

A C&C Casa e Construção, empresa que é líder no varejo de materiais para construção, reforma e decoração nas regiões onde atua, está contratando profissionais na região Sudeste. Isto é, caso esteja em busca de um novo emprego, vale a pena consultar a lista de vagas:

Analista de Gente e Gestão – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Performance Digital – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Financeiro SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Projetos – Merchandising – São Paulo – SP -Efetivo;

Analista Fiscal (Impostos Diretos) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – Efetivo;

Assistente de Backoffice – Guarulhos – SP – Efetivo;

Assistente de Recebimento – Bauru – SP – Efetivo;

Assistente SAC – Bauru – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Dom Pedro – Campinas – SP – Efetivo;

Conferente -São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Fiscal de Caixa – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Bauru – SP – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Guarulhos – SP – Efetivo;

Operador de Televendas – Efetivo;

Vendedor – Bauru – SP, Campinas – SP e Santo André – SP – Efetivo.

Mais sobre a C&C Casa e Construção

Sobre a C&C Casa e Construção, é necessário frisar que, com capital 100% nacional, a C&C Casa e Construção atualmente conta com lojas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Além das lojas, a C&C oferece o Canal de Vendas diretas para empresas e é pioneira na internet em seu segmento, com um canal de venda on-line desde 2001.

A rede possui dois Centros de Distribuição, um no Estado de São Paulo e outro no Rio de Janeiro, além do maior estoque de pisos, azulejos, esquadrias, louças, metais sanitários, tintas e demais artigos para casa e construção.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!