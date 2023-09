C6 Bank apresenta uma NOVIDADE que oferece a chance de ganhar até R$36 mil em PRÊMIOS

O C6 Bank consolidou sua posição como um dos principais players no cenário bancário brasileiro, atendendo diariamente milhões de clientes em todo o país.

Este banco inovador agora está lançando uma emocionante iniciativa que oferece a oportunidade de ganhar prêmios que chegam a até R$35 mil.

Na semana passada, o C6 Bank anunciou a tão esperada quinta edição do Prêmio C6 de Jornalismo, com um enfoque especial em educação financeira.

Este prêmio destaca o compromisso do banco em promover a conscientização financeira e a educação econômica entre os brasileiros, contribuindo para uma sociedade mais informada e financeiramente saudável.

O C6 Bank é conhecido por ser uma instituição bancária digital que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Seu projeto teve início em março de 2018 e foi lançado ao público em geral em 5 de agosto de 2019, sob a liderança do presidente Marcelo Kalim.

Desde então, o banco vem conquistando prêmios e reconhecimento por sua abordagem inovadora.

Em particular, a fintech recebeu destaque ao ser premiado como o melhor banco digital do Brasil pelo Canaltech em 2021, 2022 e 2023. Esses prêmios refletem o compromisso do banco em fornecer serviços financeiros de alta qualidade e soluções inovadoras para seus clientes.

Além disso, o banco também recebeu reconhecimento por sua inclusão e diversidade, sendo reconhecido como uma das melhores empresas brasileiras para profissionais LGBTQIA+ de acordo com uma pesquisa do Programa Global de Equidade no Trabalho.

Assim, esse reconhecimento ressalta o compromisso do C6 Bank com a promoção da igualdade e da inclusão em seu ambiente de trabalho.



Você também pode gostar:

Quer conhecer mais sobre esse concurso, inscrição e premiação? Então, não deixe de conferir esse texto que preparamos com todas essas informações.

Concurso Prêmio C6 Bank de Jornalismo

O propósito deste prêmio oferecido pelo C6 Bank é reconhecer matérias jornalísticas que abordem o conceito abrangente de cidadania financeira. Este conceito engloba a inclusão financeira, a educação financeira e a proteção dos consumidores de serviços financeiros.

Além disso, também serão avaliadas reportagens que tenham o objetivo de tornar o mercado financeiro mais compreensível e auxiliar os cidadãos brasileiros na tomada de decisões financeiras bem informadas.

Dessa forma, jornalistas têm a oportunidade de inscrever até três conteúdos publicados ou veiculados entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023 em diversos tipos de mídia, incluindo jornais, revistas, aplicativos, sites, televisão, rádio, podcasts e canais do YouTube de todo o Brasil.

É importante pontuar ainda que, de acordo com as regras estabelecidas no regulamento do C6 Bank, não serão aceitas inscrições de séries jornalísticas na íntegra.

Entretanto, cada matéria que faça parte de uma série pode ser inscrita separadamente, permitindo que jornalistas tenham a oportunidade de submeter o seu trabalho individualmente para consideração no prêmio.

Essa abordagem adotada pelo C6 Bank visa a promover uma ampla variedade de perspectivas sobre a cidadania financeira e reconhecer a excelência jornalística em diferentes formatos e veículos de comunicação.

Você pode se interessar em ler também:

Prêmio oferecido pela fintech

O concurso do C6 Bank está oferecendo generosos prêmios para os talentosos criadores de conteúdo! Com o objetivo de reconhecer e recompensar o trabalho excepcional, este concurso irá premiar três participantes com um total de R$ 36 mil em prêmios.

O grande vencedor receberá um prêmio substancial de R$ 20 mil, enquanto o segundo colocado terá a oportunidade de ganhar R$ 10 mil, e o terceiro lugar será agraciado com R$ 6 mil.

Com esses prêmios, o concurso do C6 Bank promete ser uma fonte significativa de incentivo e reconhecimento para os participantes talentosos.

Os conteúdos inscritos serão minuciosamente avaliados por um comitê de especialistas, que levará em consideração diversos critérios para determinar os vencedores.

Estes critérios incluem o grau de didatismo presente no conteúdo, a relevância do tema abordado, a qualidade do texto e a originalidade do material apresentado. Assim, garante-se que os vencedores sejam verdadeiramente os melhores em suas respectivas categorias.

Agora, para os interessados em participar, as inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro, e podem ser realizadas através do link disponível. É uma oportunidade imperdível para mostrar seu talento e concorrer a esses prêmios incríveis.

Finalmente, a ansiedade para conhecer os vencedores do concurso do C6 Bank será dissipada no dia 8 de janeiro de 2024, quando os nomes dos talentosos criadores serão anunciados publicamente.

Portanto, marque a data em seu calendário e prepare-se para celebrar o sucesso dos participantes deste concurso excepcional.