O empréstimo consignado é uma opção financeira muito popular entre aposentados, pensionistas e servidores públicos. Oferecendo a comodidade de descontos diretos em suas contas bancárias, essa modalidade de crédito permite que pessoas com restrições no CPF também tenham acesso a empréstimos.

C6 e Daycoval respondem por fraude em consignado; saiba como se proteger!

No entanto, a crescente popularidade do empréstimo consignado chamou a atenção das autoridades judiciais, resultando em um caso recente de fraude envolvendo o C6 e o Daycoval, duas instituições financeiras renomadas.

Sobre o caso da pensionista de Campo Largo (PR)

O caso que abalou a comunidade financeira e trouxe à tona a questão da fraude em empréstimos consignados envolve uma pensionista de Campo Largo, no estado do Paraná.

Essa segurada, que recebia pensão por morte do INSS, foi surpreendida ao descobrir que empréstimos consignados haviam sido contratados em seu nome, mesmo sem sua autorização prévia.

Assédio bancário e autorização não consentida

Uma das preocupações levantadas por este caso é o assédio constante das instituições financeiras em relação a aposentados e pensionistas. A facilidade com que os bancos podem ser reembolsados através dos descontos diretos em salários e benefícios previdenciários torna esse público-alvo extremamente suscetível a práticas questionáveis.

Além do assédio, alguns indivíduos enfrentam situações em que empréstimos são contratados sem seu consentimento explícito.



Você também pode gostar:

De acordo com a pensionista, ela nunca assinou qualquer documento autorizando os empréstimos que foram creditados em sua conta na Caixa Econômica Federal.

Além disso, ela alega que não deu consentimento para que a Caixa compartilhasse seus dados bancários com outras instituições financeiras.

Assim, diante dessa situação, a pensionista decidiu buscar justiça e exigir a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

As instituições financeiras envolvidas

Neste caso de empréstimo consignado ilegal, as instituições financeiras responsáveis pelos descontos indevidos no salário da pensionista são o C6 e o Daycoval.

A Justiça Federal determinou que essas instituições parem imediatamente de realizar os descontos e também ordenou a devolução dos valores debitados.

A decisão judicial

O juiz federal Augusto César Pansini Gonçalves, da 6ª Vara Federal de Curitiba, foi responsável por analisar o caso. Embora tenha sido comprovada a falsidade na assinatura eletrônica, o magistrado decidiu que não havia evidências suficientes para comprovar má fé por parte das instituições financeiras.

Portanto, a devolução dos valores não foi estipulada em dobro, como solicitado pela pensionista. Entretanto, a decisão judicial confirmou o pagamento de indenização por danos morais, atendendo ao pedido da defesa da vítima. A pensionista receberá uma indenização no valor de R$ 10 mil.

A necessidade de proteção aos dados dos aposentados e pensionistas

Certamente, este caso de fraude em empréstimo consignado destaca a importância de proteger os direitos financeiros dos aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Embora o empréstimo consignado seja uma opção valiosa para muitos, é crucial que as instituições financeiras ajam de forma ética e transparente.

Em resumo, a decisão judicial neste caso serve como um lembrete de que a justiça está disposta a proteger os consumidores e punir práticas fraudulentas no setor financeiro.

Além disso, ressalta a necessidade de os bancos garantirem que todos os empréstimos sejam contratados com o consentimento explícito dos clientes, evitando assim situações semelhantes no futuro.

Proteja sua identidade online

Para evitar o roubo de identidade, use medidas de segurança online, como antivírus e firewalls. Desse modo, evite clicar em links suspeitos em e-mails ou mensagens de texto e certifique-se de que os sites que você visita são seguros, com URLs iniciando com “https://” e um cadeado na barra de endereço.

Fique atento a e-mails de phishing

Em resumo, os e-mails de phishing são uma técnica comum de fraude. Os criminosos enviam mensagens falsas que parecem ser de instituições legítimas, solicitando informações pessoais. Por isso, verifique a autenticidade dos remetentes, evite clicar em links suspeitos e não compartilhe informações confidenciais por e-mail.