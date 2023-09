Cães com necessidades especiais resgatados de casa no Arizona após alegações de abuso de animais

Uma mulher que supostamente administrava um resgate de cães com necessidades especiais em sua casa no Arizona foi presa após crescentes acusações de abuso de animais… resultando em um grande confisco de filhotes.

April Mclaughlin foi presa na noite de sexta-feira em Chandler, AZ, após um mandado de busca que foi executado em sua casa pelas autoridades locais… que resultou em ela ser levada e autuada por 55 acusações de abuso de animais, 55 acusações de crueldade contra animais e um contagem solitária de abuso de adultos vulneráveis. Tudo isso decorre do que encontraram nesta casa.

Várias agências estiveram no local ontem à noite respondendo à cena… incluindo a Arizona Humane Society, que ajudou na remoção de dezenas de caninos da propriedade.

Houve até equipes de materiais perigosos implantadas para lidar com isso – já que havia um odor desagradável emanando da casa que podia ser sentido na rua. Vários espectadores observaram enquanto eles removiam cachorro após cachorro… muitos dos quais eram deficientes e não conseguiam andar.

A apreensão segue semanas de reivindicações de diferentes organizações de direitos dos animais e outros resgates de cães na área, bem como fora do estado… com um punhado de pessoas importantes mulheres batendo o tambor nas redes sociais tentando aumentar a conscientização sobre o que alegavam estar acontecendo aqui.

Essencialmente, eles alegaram que esta mulher tinha saído por aí acolhendo cães com necessidades especiais de outros resgates de cães que não tinham recursos para acomodá-los – trazendo-os para um resgate chamado Liga de Bem-Estar Animal com Necessidades Especiais… que esses acusadores alegam ser uma fachada total e que simplesmente existia como sua própria casa, em oposição a uma instalação legítima.

Em vez de fornecer-lhes cuidados adequados, no entanto… essas outras organizações afirmam que Mclaughlin os tratou terrivelmente – supostamente removendo as cadeiras de rodas de vários cães sob sua supervisão e supostamente deixando-os desnutridos – entre outras condições horríveis. Alguns dos documentos judiciais obtidos por lojas locais parecem apoiar pelo menos parte disso – detalhando o que os policiais dizem ter encontrado lá dentro, incluindo vários cães mortos no freezer.