Caia fora! Confira 5 ofertas do frentista que você não deve aceitar

Em nossos passeios frequentes a postos de gasolina, somos frequentemente abordados por frentistas oferecendo uma variedade de serviços, muitos dos quais não são necessários. Este artigo irá destacar cinco ofertas que você deve recusar no posto de combustível.

1. Completar o Óleo do Motor

Por que Você Deve Recusar

Ao verificar o nível de óleo do seu motor, um frentista pode sugerir que falta lubrificante. No entanto, isso pode ser uma consequência do motor estar quente, o que faz com que o óleo ainda não tenha descido para o cárter. Se você aceitar a oferta de completar o nível de óleo, poderá acabar com óleo acima do limite recomendado, o que pode causar desgaste prematuro em componentes do motor.

Consequências do Óleo em Excesso

Um excesso de óleo pode forçar componentes do motor, causando desgaste prematuro. Além disso, o excesso de lubrificante pode provocar a formação de espuma, prejudicando o bombeamento do óleo e aumentando o atrito e a temperatura das partes internas do motor.

Como Verificar o Óleo Corretamente

O óleo deve ser verificado sempre com o motor frio e o veículo em um piso plano. Além disso, é importante esperar cerca de dez minutos até que o óleo desça para o cárter. A mistura de lubrificantes sintéticos com minerais também deve ser evitada, pois pode afetar a eficiência e a viscosidade do óleo, aumentando o risco de problemas no motor.

2. Aditivo de Combustível



Por que Você Deve Recusar

A oferta de aditivo de combustível pode parecer atraente, mas, na verdade, é um desperdício de dinheiro. O combustível e o óleo lubrificante já são vendidos com a formulação necessária para proporcionar o funcionamento ideal do motor.

Alternativas ao Aditivo de Combustível

Se você deseja prevenir o acúmulo de sujeira e resíduos nos componentes internos do seu veículo, pode optar por variantes aditivadas de gasolina e etanol oferecidas pelas distribuidoras.

3. Verificação do Fluido de Freio

Por que Você Deve Recusar

A verificação do fluido de freio é outra oferta comum nos postos de combustível. No entanto, o fluido de freio pode ser facilmente contaminado por água, o que pode comprometer a capacidade de frenagem do veículo.

Riscos da Contaminação do Fluido de Freio

A entrada de ar na tubulação de freio é outro risco, pois pode causar a formação de bolhas que podem reduzir a eficiência da frenagem. Além disso, cada veículo requer um tipo específico de fluido de freio, e usar o fluido errado pode causar problemas.

4. Aditivo no Radiador

Por que Você Deve Recusar

Apesar da checagem do nível do líquido de arrefecimento ser um serviço útil, o uso de aditivo no radiador deve ser feito com cautela. O uso de água da torneira pode causar corrosão nos dutos internos do motor.

Como Usar o Aditivo Corretamente

Se você precisa adicionar aditivo ao radiador, é importante usar o produto de especificação informada no manual do veículo. Cada veículo requer uma quantidade específica de aditivo, que deve ser seguida rigorosamente.

5. Troca das Palhetas do Limpador de Para-brisa

Por que Você Deve Recusar

Devido à exposição ao sol e à sujeira, a eficiência da palheta do limpador do para-brisa pode ser comprometida. No entanto, nem sempre é necessário substituir a peça. Em alguns casos, uma simples limpeza pode resolver o problema.

Riscos da Troca Incorreta das Palhetas

O uso de palhetas que não são da especificação para o veículo pode causar mau funcionamento e até danos ao para-brisa.

Economia ao recusar trocas desnecessárias

É importante estar ciente dos serviços que você realmente precisa em um posto de combustível e daqueles que podem ser evitados. Ao recusar ofertas desnecessárias, você pode economizar dinheiro e evitar possíveis problemas com o seu veículo. Lembre-se sempre de consultar o manual do seu veículo e de procurar a orientação de um profissional de confiança quando tiver dúvidas.