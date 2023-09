Cais desaba e dezenas de estudantes da Universidade de Wisconsin caem no lago

O horror se desenrolou na segunda-feira em Madison, Wisconsin, onde estudantes da Universidade de Wisconsin desceram ao Lago Mendota para comemorar o Dia do Trabalho – e onde a extremidade final do píer Memorial Union Terrace se tornou um ponto de encontro para pelo menos 30 pessoas (se não mais). .para resultados desastrosos.

Confira o que aconteceu num piscar de olhos – num minuto, eles estão todos lá se divertindo e se misturando… e no próximo, o cais de madeira desmorona.

Você pode ouvir os gritos tanto dos estudantes que mergulharam na água quanto dos espectadores que viram tudo – sem falar no caos que se seguiu. Os jovens do lago foram nadar até o que restava do cais. Isso… ou nadar até a costa.