CAIXA anuncia ANTECIPAÇÃO do Pagamento para ESTA SEGUNDA Independente do NIS

A CAIXA divulgou um comunicado informando da Antecipação do pagamento do programa Bolsa Família. O Governo Federal e a CAIXA, agindo em conjunto, anunciaram que o pagamento será efetuado nesta segunda-feira (18), independente do final do NIS.

O programa Bolsa Família é um benefício social que visa combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Ele é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo a elas direitos básicos como alimentação, educação e saúde.

Quem terá o pagamento do bolsa família Antecipado para Esta Segunda?

O anúncio traz alívio para 97 cidades atingidas por ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Os moradores desta cidade. independente do final NIS, foram contemplados com a antecipação do pagamento. Demais beneficiários receberão conforme cronograma oficial.

Segundo o calendário oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, os pagamentos serão nas seguintes datas:

18 de setembro: NIS de final 1;

19 de setembro: NIS de final 2;

20 de setembro: NIS de final 3;

21 de setembro: NIS de final 4;

22 de setembro: NIS de final 5;

25 de setembro: NIS de final 6;

26 de setembro: NIS de final 7;

27 de setembro: NIS de final 8;

28 de setembro: NIS de final 9;

29 de setembro: NIS de final 0.

O Impacto do Ciclone no Rio Grande do Sul

O ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul causou estragos em diversos municípios. Diante disso, a decisão de antecipar o pagamento do Bolsa Família foi tomada para ajudar os beneficiários que estão enfrentando dificuldades em decorrência do desastre natural.

Municípios Beneficiados

A medida abrange os beneficiários de 97 municípios, incluindo Agua Santa, Almirante Tamandaré do Sul, Andre Da Rocha, Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camargo, Campestre Da Serra, Campos Borges, Candelária, Carlos Barbosa, entre outros.

Pagamento do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família que recebem o benefício pelo CAIXA Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo, sem a necessidade de ir até uma agência.

Como Consultar e Movimentar os Valores

Para consultar informações e realizar movimentações dos valores, os beneficiários podem utilizar o aplicativo CAIXA Tem, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

No aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil.

Saque Calamidade do FGTS

A CAIXA também informou que já começou a liberar o saque do FGTS por calamidade nas regiões atingidas pelas enchentes. Para habilitação ao saque do FGTS, é necessário que o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência apresente à CAIXA a declaração das áreas afetadas pelo desastre.

Como Realizar o Saque do FGTS

Após a liberação, a população poderá realizar o saque do FGTS de forma digital, no celular, de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R??6.220.