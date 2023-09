Caixa anuncia leilão com centenas de imóveis NESTA região e SURPREENDE brasileiros

A Caixa Econômica Federal irá promover um leilão virtual na próxima semana, mais especificamente na quarta-feira (27). O evento está sendo feito pelo banco em parceria com a Fidalgo Leilões, e se encerra às 10h.

Os imóveis da Caixa serão ofertados pelo valor da dívida, e as ofertas podem ser feitas pelo site da Fidalgo Leilões neste link. Entre os bens que estão disponíveis, incluem-se casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.

O leilão da Caixa está oferecendo cerca de 100 imóveis na região Centro-Oeste do Brasil, os quais estão distribuídos entre os estados de Goiás (81), Mato Grosso do Sul (13), Mato Grosso (2), assim como no Distrito Federal (2).

Segundo Douglas Fidalgo, leiloeiro da Fidalgo Leilões, “São diversas opções de imóveis com preços atrativos e condições de pagamentos facilitadas. Alguns imóveis são passíveis de uso de FGTS e financiamento bancário. Para isso, o interessado deverá ir à agência mais próxima de sua residência e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão. Essa alternativa é válida para todos os estados brasileiros”.

Além disso, Fidalgo também comentou sobre quem pode participar deste leilão da Caixa. “Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e o envio dos documentos citados no edital — anexo no portal. Recomenda-se que seja realizada uma pesquisa como, por exemplo, o valor do imóvel no mercado, estado de ocupação e débitos, como IPTU e condomínio, conservação do bem entre outros”, afirmou.

Caixa lança novidade

A Caixa Econômica Federal é um banco muito popular no Brasil, sendo que um de seus produtos mais famosos são os cartões de crédito. Sendo assim, para ajudar os clientes no momento da escolha do cartão, a instituição financeira lançou um simulador online, que permite descobrir qual é a melhor opção para cada pessoa.

O simulador online da Caixa faz duas perguntas para o usuário: qual a sua renda mensal e quais vantagens você gostaria para seu cartão. Com isso, baseando-se nas respostas apresentadas o simulador irá apresentar qual o cartão mais adequado para o cliente do banco.



No entanto, o fato do simulador apresentar um cartão não significa necessariamente que o cliente irá conseguir acesso a ele. Isso porque a contratação desses produtos da Caixa está sujeita a uma prévia aprovação do limite mínimo exigido para o cartão escolhido.

Comunicado Serasa

No início do mês de agosto deste ano, o Serasa Experian emitiu um importante comunicado para os clientes da Caixa Econômica Federal. Sendo assim, a empresa alertou os clientes do banco com relação a uma mensagem que ficou em evidência por conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O Serasa Experian, para quem não conhece, é uma marca brasileira de análises e informações para decisões de crédito. Dessa forma, instituições financeiras utilizam os dados armazenados pela empresa para realizar análises de crédito. A mensagem que apareceu no aplicativo do FGTS dos clientes da Caixa afirma: “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível”.

Segundo o Serasa, a mensagem “Não localizamos conta FGTS com saldo disponível” foi exibida para diversos usuários do aplicativo do FGTS, os quais estavam tentando acessar os valores do fundo de garantia, na época do saque extraordinário. No entanto, muitos desses usuários possuíam saldo na conta, o que gerou um certo certa preocupação.

No entanto, o saque extraordinário não está mais disponível em 2023. Desta maneira, a mensagem foi exibida por não existir mais a possibilidade de saque. Segundo o Serasa, para mais informações sobre o FGTS os usuários podem obter diretamente com a Caixa Econômica Federal. Para isso, o contato pode ser feito através do telefone, aplicativo, em agências físicas ou pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.